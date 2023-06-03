綠學院觀點》買碳權可以降低公司碳盤查的排放量，美化碳帳本嗎？

公司的碳帳本必須跟財務帳本一樣清楚，不能自由解釋自主管理，公司碳中和不是公司自己的事，而是會跟其他公司、供應鏈或國家一起算總帳，這就是為什麼需要國際標準ISO的原因。

劉哲良

近日蔡英文總統宣示籌設碳交易平台，媒體馬上跟著炒熱市場，想當然爾第一時間我們就收到來自各界的詢問，一開始覺得還蠻好玩，之前綠學院文章把未來會發生的事情都預言過了，請大家回頭閱讀專欄文章即可，但是兩個禮拜後我們開始發現不對勁了。

今年（2023）組織碳盤查成了全民運動，幾乎全國都在忙碳盤查，為了讓老闆們覺得碳盤查真的很重要、非做不可，於是出現各種對於美好遠景的描繪與說法，碳交易平台來得早不如來得巧，反正碳盤查和抵換專案（碳權，註一）都歸屬ISO 14064，於是市面上開始把碳盤查和碳權送作堆，讓很多公司、投資人相信透過碳交易、投資有碳權的公司就可以降低公司碳盤查的排放量，達到美化碳帳本的目標。這把我們給嚇傻了，趕緊召開綠色帶路人會議，連夜加工生產這篇文章！

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司低碳轉型過程中的手段必須與目標相符，才不會在各種減量工具與抵換工具中迷路。（EPA）

碳盤查和碳權不能送作堆：公司碳盤查的排放量不能直接用碳權降低，道理如同賭場裡的籌碼不能用於日常生活中

我們在《情人節卻單身？恭喜你！現賺736萬元碳權》中介紹過企業評估自身碳排的國際標準ISO 14064-1組織溫室氣體排放盤查，分為直接排放和間接排放，從類別一到類別六計算出公司在報告邊界內的碳帳本，也可視為公司價值鏈上的排放。而我們在《碳權賭城指南》系列文章中（註二）既然使用的比喻是賭場，便是暗指碳權和碳盤查使用的邊界並不全然相同，碳權通常是報告邊界外所發生的減量成效。

ISO 14064-1組織碳盤查是紀錄公司碳排放的帳本，其中排放的負項來自於負排放行為，並非減量行為或拿碳權抵扣

公司通常都是碳排放行為較多，負排放行為（Greenhouse Gas Removal）較少，組織的報告邊界內如果有負排放行為，在組織的排放統計中就會有負項，減量行動如換燈管、換冰水主機、買綠電、買碳權等都不會是帳本的負項。真正的負項落點大概只會在類別一的「土地使用、土地使用變更及林業（LULUCF）之直接排放與移除」。

公司如果擁有足夠大的林地持續植林，使用國家盤查清冊或IPCCC提出的簡易計算方式，提出充分的研究證據，不需要特別去申請成為碳權，就可以降低碳帳本中的排放數字，所以你應該優先採取這項作法。至於企業想要透過認養森林降低類別一的排放，國家會很感謝你，因為你降低了國家的碳帳本，但因為這些森林並不在公司所劃定的報告邊界內，因此成果不會納入公司的碳帳本，你的類別一的排放也不會因此而減少。當然，你還是可以將這些有環境效益的行為寫在ESG報告書內，彰顯公司的貢獻。

ISO 14064-2抵換專案通常是當你受到強制性規範時會用上的遵約工具，透過執行減量計畫取得碳權，多為報告邊界外所發生的減量成效

公司的目標是降低公司排放量，美化碳帳本，合理的策略應該優先思考例如節能等減碳工具，以降低邊界內的排放量。公司若已經可以透過自身減量符合法規規範，就不需要尋求外援，但公司可能同時面對來自外界各種衍生自排放量的要求，例如主管機關要針對排放量課徵碳費、供應鏈要求針對排放量進行碳中和等，這時才考慮尋求外援例如碳權來完成要求。

例如原本整個公司的排碳量是五公噸，在邊界內做完節能措施之後剩三公噸，公司碳帳本已經美化到三公噸了。接著因為政府或供應鏈的要求，於是再買三公噸的碳權來達到碳中和，但碳帳本依然是三公噸，而不是歸零。

同理可證，無論你是透過投資其他公司執行減量計畫取得碳權、或是投資有高碳資產的公司，這些碳權背後所代表的減量成效，都不能用來降低你公司的碳帳本。

寫這麼一大篇釐清這件事有這麼重要嗎，反正最後不都還是用碳權抵扣之後達到碳中和了嗎？事實上，這些觀念的釐清非常重要，公司的碳帳本必須跟財務帳本一樣清楚，不能自由解釋自主管理，公司碳中和不是公司自己的事，而是會跟其他公司、供應鏈或國家一起算總帳，這就是為什麼需要國際標準ISO的原因。

更重要的是，公司低碳轉型過程中的手段必須與目標相符，才不會在各種減量工具與抵換工具中迷路，我將在接下來的產業小聚中橫向整合這些手段和工具、目標，釐清以上疑難雜症彼此之間的關係，我們小聚見！

作者劉哲良，一個安裝了「第三隻眼」的環境經濟學家，擅長辨別抽象的價值，看見萬物之間互相關聯及共生的網絡，其頭腦清晰的程度，任何偽裝或說不通的邏輯都瞞不了他。協助修訂《溫室氣體減量及管理法》，專長非市場價值評估，也就是幫沒有市場的東西估價，目前擔任中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員及綠學院綠色帶路人。

（註一）精準用詞是自願性市場中的減量額度，代表的是認證過的減量成效，點我了解更多

（註二）請見《碳權賭城指南：莊家篇》、《碳權賭城指南：玩家篇》、《碳權賭城指南：交易篇》

本文經授權轉載自【綠學院】〈買碳權可以降低公司碳盤查的排放量，美化碳帳本嗎？〉

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