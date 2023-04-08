綠學院觀點》意外發現碳盤查對公司治理帶來的3大好處

由企業本有的影響力去作出改變、激起漣漪，達到擴散的效益，公司的影響力其實是很大的，可以表現在影響員工的行為、改變採購的策略、選擇再生能源、與供應商一起合作提供給客戶更環保減碳的產品，帶動整個產業鏈的轉型，這就是碳盤查的精髓！

黃恩浩

這年頭ESG大爆發，各式各樣演講與課程如雨後春筍般冒出，演講總是聚焦在高大上的各種倡議、目標、路徑，課程則不外乎教你如何用ISO 14064碳盤查，然而卻少有課程分享第一線的盤查人員會遇到什麼樣的問題、如何解題，戰場上不是「邊源算報查1」五個字那麼簡單，實戰的泥沼裡，沒有那些高大上，更多的是困境與壓力。

本篇文章分享三個業界八卦，這些是綠學院的綠色帶路人們在各種課程、盤查實戰、查驗經驗，與同學、老師、查驗人員討論交流所蒐集到的小故事。如有雷同，純屬巧合，請勿對號入座。

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八卦一：碳盤查可以查出員工的不法用電行為

一家在南部某科學園區的科技公司，廠房負責研發與生產，員工多數為工程師，廠房已導入ISO 50001能源管理系統、ISO 14064-1組織溫室氣體盤查系統，但能源管理員（能管員）總是覺得哪裡怪怪的，設備清單都很明確，盤查也沒有問題，但為什麼用電量就是比集團其它廠的單位用電量高？無論是產品碳排放強度（用電量／產品量）還是建築能源使用密度（建築面積單位用電密度），都比其他廠高，雖然影響沒有太大，但總是讓能管員感覺芒刺在背。

一直到了某一年的農曆新年…這年農曆新年放得特別久，能管員收假回到崗位上後發現過年時期公司用電「蠻熱鬧的」，但明明放假前，就已確認表列所有設備都已關閉，難道是鬧鬼！？能管員按兵不動，再次放連假時，他默默地提早收假進公司，一層一層仔細尋找「貓膩」，原來是工程師放電腦在公司默默「挖礦」！

在碳盤查過程中，可以協助企業或組織內將最具成本有效性的減量機會一一挖掘出來，檢討是不是有浪費、未知的狀況、提升管理的潛力機會。（EPA）

八卦二：碳盤查可以看出員工是不是把公司當自己家

一家位於中部鄉間的傳產，營造有家氛圍的企業文化，內部和樂氣氛融洽。雖然做的是小零件，但身為國際知名品牌的供應商，也被要求碳盤查。當廠務依照設備清單完成盤查，內部稽核人員稽核時卻發現頭痛的問題：

「這台冰箱是誰的？」原來是主任拿來冰牛奶的。 「為什麼這裡裝了一台分離式冷氣？公司沒有裝啊！」原來是副總說他會燥熱，自費裝了一台。

「為什麼這裡有除濕機、那間也有，怎麼都沒盤進去？」原來是部門用比賽獎金自己買的。

這些都不在廠務設備清單裡面，平常默默地使用電力，大家真的把公司當自己家，究竟是好事還是壞事呢？！

八卦三：自主性太高，員工不配合

北部某間重點大學，為了響應SDGs，如火如荼地開始進行碳盤查，分工明確，無論是各系清點財產、總務處財產組負責全校財產彙整、人事室及會計室協助差旅排放及人員數量、甚至還計算了實驗室的動物數量，盤查可謂相當地仔細，也購買碳盤查系統登錄、上載照片，管理品質相當高。

然而，過程中卻發現頭痛的問題，大學教師自主性極高，許多政府計畫、建教合作、委託試驗的設備，並不會出現在學校財產清單內，更麻煩的是，老師們不是每個都願意配合碳盤查，被抽查到的，不開門、出國、裝傻的，比比皆是；更進一步，許多化學實驗、產品試驗，在過程中都會產生溫室氣體排放，完全不在掌控之內。怎麼辦呢？哎！看清單內的就好了！

從上面三個小故事，我們可以再次印證《情人節卻單身？恭喜你！現賺736萬元碳權》談到的重點，無論是能源管理，還是碳盤查，不是僅僅看企業用了多少電、排了多少碳，或是可以在何年完成碳中和、淨零排碳，而是藉由能源管理或碳盤查提升企業管理能力，在盤查過程中，可以協助企業或組織內將最具成本有效性的減量機會一一挖掘出來，檢討是不是有浪費、未知的狀況、提升管理的潛力機會。

由企業本有的影響力去作出改變、激起漣漪，達到擴散的效益，公司的影響力其實是很大的，可以表現在影響員工的行為、改變採購的策略、選擇再生能源、與供應商一起合作提供給客戶更環保減碳的產品，帶動整個產業鏈的轉型，這就是碳盤查的精髓！

本文觀點受BSI碳足跡證照班啟發並通過BSI驗證，由綠學院全體綠色帶路人投票表決全數同意。騙你的。

註：

1.邊源算報查：溫室氣體盤查的5大步驟，盤查邊界、排放源、計算、報告、查核

作者黃恩浩，綠學院專欄百萬人氣王，擅長把綠色知識翻譯成最淺的白話文說出來。專業包含海綿城市、雨水管理、基地保水、都市防洪。近日潛心研究企業永續ESG，希望可以協助企業邁向永續之路。擔任綠學院綠色帶路人，同時為企業永續管理師、美國LEED認證專業人員、環境教育人員。

本文經授權轉載自【綠學院】〈意外發現碳盤查對公司治理帶來的3大好處〉

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