晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

綠學院觀點》意外發現碳盤查對公司治理帶來的3大好處

由企業本有的影響力去作出改變、激起漣漪，達到擴散的效益，公司的影響力其實是很大的，可以表現在影響員工的行為、改變採購的策略、選擇再生能源、與供應商一起合作提供給客戶更環保減碳的產品，帶動整個產業鏈的轉型，這就是碳盤查的精髓！
綠學院

綠學院

2023/04/08 17:34

黃恩浩

這年頭ESG大爆發，各式各樣演講與課程如雨後春筍般冒出，演講總是聚焦在高大上的各種倡議、目標、路徑，課程則不外乎教你如何用ISO 14064碳盤查，然而卻少有課程分享第一線的盤查人員會遇到什麼樣的問題、如何解題，戰場上不是「邊源算報查1」五個字那麼簡單，實戰的泥沼裡，沒有那些高大上，更多的是困境與壓力。

本篇文章分享三個業界八卦，這些是綠學院的綠色帶路人們在各種課程、盤查實戰、查驗經驗，與同學、老師、查驗人員討論交流所蒐集到的小故事。如有雷同，純屬巧合，請勿對號入座。

八卦一：碳盤查可以查出員工的不法用電行為

一家在南部某科學園區的科技公司，廠房負責研發與生產，員工多數為工程師，廠房已導入ISO 50001能源管理系統、ISO 14064-1組織溫室氣體盤查系統，但能源管理員（能管員）總是覺得哪裡怪怪的，設備清單都很明確，盤查也沒有問題，但為什麼用電量就是比集團其它廠的單位用電量高？無論是產品碳排放強度（用電量／產品量）還是建築能源使用密度（建築面積單位用電密度），都比其他廠高，雖然影響沒有太大，但總是讓能管員感覺芒刺在背。

一直到了某一年的農曆新年…這年農曆新年放得特別久，能管員收假回到崗位上後發現過年時期公司用電「蠻熱鬧的」，但明明放假前，就已確認表列所有設備都已關閉，難道是鬧鬼！？能管員按兵不動，再次放連假時，他默默地提早收假進公司，一層一層仔細尋找「貓膩」，原來是工程師放電腦在公司默默「挖礦」！

在碳盤查過程中，可以協助企業或組織內將最具成本有效性的減量機會一一挖掘出來，檢討是不是有浪費、未知的狀況、提升管理的潛力機會。（EPA）

八卦二：碳盤查可以看出員工是不是把公司當自己家

一家位於中部鄉間的傳產，營造有家氛圍的企業文化，內部和樂氣氛融洽。雖然做的是小零件，但身為國際知名品牌的供應商，也被要求碳盤查。當廠務依照設備清單完成盤查，內部稽核人員稽核時卻發現頭痛的問題：

「這台冰箱是誰的？」原來是主任拿來冰牛奶的。

「為什麼這裡裝了一台分離式冷氣？公司沒有裝啊！」原來是副總說他會燥熱，自費裝了一台。

　　「為什麼這裡有除濕機、那間也有，怎麼都沒盤進去？」原來是部門用比賽獎金自己買的。

這些都不在廠務設備清單裡面，平常默默地使用電力，大家真的把公司當自己家，究竟是好事還是壞事呢？！

八卦三：自主性太高，員工不配合

北部某間重點大學，為了響應SDGs，如火如荼地開始進行碳盤查，分工明確，無論是各系清點財產、總務處財產組負責全校財產彙整、人事室及會計室協助差旅排放及人員數量、甚至還計算了實驗室的動物數量，盤查可謂相當地仔細，也購買碳盤查系統登錄、上載照片，管理品質相當高。

然而，過程中卻發現頭痛的問題，大學教師自主性極高，許多政府計畫、建教合作、委託試驗的設備，並不會出現在學校財產清單內，更麻煩的是，老師們不是每個都願意配合碳盤查，被抽查到的，不開門、出國、裝傻的，比比皆是；更進一步，許多化學實驗、產品試驗，在過程中都會產生溫室氣體排放，完全不在掌控之內。怎麼辦呢？哎！看清單內的就好了！

從上面三個小故事，我們可以再次印證《情人節卻單身？恭喜你！現賺736萬元碳權》談到的重點，無論是能源管理，還是碳盤查，不是僅僅看企業用了多少電、排了多少碳，或是可以在何年完成碳中和、淨零排碳，而是藉由能源管理或碳盤查提升企業管理能力，在盤查過程中，可以協助企業或組織內將最具成本有效性的減量機會一一挖掘出來，檢討是不是有浪費、未知的狀況、提升管理的潛力機會。

由企業本有的影響力去作出改變、激起漣漪，達到擴散的效益，公司的影響力其實是很大的，可以表現在影響員工的行為、改變採購的策略、選擇再生能源、與供應商一起合作提供給客戶更環保減碳的產品，帶動整個產業鏈的轉型，這就是碳盤查的精髓！

本文觀點受BSI碳足跡證照班啟發並通過BSI驗證，由綠學院全體綠色帶路人投票表決全數同意。騙你的。

註：

1.邊源算報查：溫室氣體盤查的5大步驟，盤查邊界、排放源、計算、報告、查核

作者黃恩浩，綠學院專欄百萬人氣王，擅長把綠色知識翻譯成最淺的白話文說出來。專業包含海綿城市、雨水管理、基地保水、都市防洪。近日潛心研究企業永續ESG，希望可以協助企業邁向永續之路。擔任綠學院綠色帶路人，同時為企業永續管理師、美國LEED認證專業人員、環境教育人員。

本文經授權轉載自【綠學院】〈意外發現碳盤查對公司治理帶來的3大好處

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書