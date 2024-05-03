自由開講》國是論壇，可廢矣！

◎蘇緯政

立法院「國是論壇」的存廢已爭議多年，最近審議國會改革法案，再度引發討論。

其實，2018年5月24日立法院第九屆第五會期司法及法制委員會第27次全體委員會議，就曾審查完竣有關「廢除國是論壇」的「立法院議事規則第22條條文修正草案」，但可惜的是，最後未能完成黨團協商且因屆期不連續，功虧一簣！

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立法院「國是論壇」的存廢已爭議多年，最近審議國會改革法案，再度引發討論。（資料照）

「國是論壇」是第二屆立法委員於1994年所提出，因為當時許多立委利用確認議事錄等程序發言方式，進行實質發言或杯葛會議，且立委謝長廷、許添財等人倡議應提供少數黨表達意見的機會，於是經黨團協商後設立此制度。簡言之，立委在院會開始前登記並抽籤，九點院會開始的一小時內，由中籤者輪流上台「暢所欲言三分鐘」，此時，行政院院長及各部會首長只能等候立委們的個人演說結束，才進行院會的備詢或議案的討論。

雖然，「國是論壇」的立意良善，也曾是立委們對時事及政策發表意見的場合。然而，有些立委藉此時間「自由發揮」，不僅被批評為「國事亂談」，甚至淪為「讀稿機」、「練口才」或「作秀」的舞台。

時至今日，立委們曝光的機會或發聲的管道已相當多元，想博取聲量或高談闊論時，不僅可藉由電視、廣播、報紙、雜誌、網路、各種自媒體平台等，或是議事轉播、委員會質詢、召開記者會或公聽會、媒體受訪、網路直播、上政論節目、社群平台發文等方式，由此可見，「國是論壇」的功能與重要性不如以往，實在沒有存續的必要。所以，「國是論壇」已完成階段性任務，應該功成身退，走入歷史。

正值新國會討論「國是論壇」存廢之際，基於增加院會討論議案與質詢的時間，有助於議事效率的提升，筆者建請立法院朝野各黨團與立委們，共同支持「廢除國是論壇」，具體回應社會對國會改革的殷切期盼。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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