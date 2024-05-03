晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 社會

自由開講》國是論壇，可廢矣！

2024/05/03 17:24

◎蘇緯政

立法院「國是論壇」的存廢已爭議多年，最近審議國會改革法案，再度引發討論。

其實，2018年5月24日立法院第九屆第五會期司法及法制委員會第27次全體委員會議，就曾審查完竣有關「廢除國是論壇」的「立法院議事規則第22條條文修正草案」，但可惜的是，最後未能完成黨團協商且因屆期不連續，功虧一簣！

立法院「國是論壇」的存廢已爭議多年，最近審議國會改革法案，再度引發討論。（資料照）

「國是論壇」是第二屆立法委員於1994年所提出，因為當時許多立委利用確認議事錄等程序發言方式，進行實質發言或杯葛會議，且立委謝長廷、許添財等人倡議應提供少數黨表達意見的機會，於是經黨團協商後設立此制度。簡言之，立委在院會開始前登記並抽籤，九點院會開始的一小時內，由中籤者輪流上台「暢所欲言三分鐘」，此時，行政院院長及各部會首長只能等候立委們的個人演說結束，才進行院會的備詢或議案的討論。

雖然，「國是論壇」的立意良善，也曾是立委們對時事及政策發表意見的場合。然而，有些立委藉此時間「自由發揮」，不僅被批評為「國事亂談」，甚至淪為「讀稿機」、「練口才」或「作秀」的舞台。

時至今日，立委們曝光的機會或發聲的管道已相當多元，想博取聲量或高談闊論時，不僅可藉由電視、廣播、報紙、雜誌、網路、各種自媒體平台等，或是議事轉播、委員會質詢、召開記者會或公聽會、媒體受訪、網路直播、上政論節目、社群平台發文等方式，由此可見，「國是論壇」的功能與重要性不如以往，實在沒有存續的必要。所以，「國是論壇」已完成階段性任務，應該功成身退，走入歷史。

正值新國會討論「國是論壇」存廢之際，基於增加院會討論議案與質詢的時間，有助於議事效率的提升，筆者建請立法院朝野各黨團與立委們，共同支持「廢除國是論壇」，具體回應社會對國會改革的殷切期盼。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書