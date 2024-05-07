自由開講》在法國「臺語」一詞現狀

◎遊子

法國國立東方語言與文化學院是一個很特別的學校，有全世界唯一的學習與研究體制。

今年四月放假期間，學校內部的一大面牆上，繪製了學校所教授的一百多種語言。而 臺語（taïwanais）也被列在這一百多種語言裡。對於一所設立於十八世紀的法國高等教育學院，東語（東方語言和文化學院）用的是「臺語」這個詞而不是「閩南語」一詞。

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今年四月放假期間，學校內部的一大面牆上，繪製了學校所教授的一百多種語言。而 臺語（taïwanais）（右上）也被列在這一百多種語言裡。（作者提供）

2019年當筆者開始準備開設第一堂臺語課的時，決定用的就是「臺語」一詞而非閩南語。東語有研究全世界語言的語言學家也有研究全世界不同文化、歷史、政治的學者。教授臺語這五年當中，和許多來自其他國家的同事討論每個國家的語言狀況與政策。往往，所獲得的資訊總讓我不斷反思臺灣的現狀。事實上，「臺語」一詞確實很清楚且直接代表著臺灣在語言上和文化之主體性裡的一部分。

至今，除了少數進行東亞研究的學者之外，大部分歐洲的學者都不能理解為什麼臺灣或者臺灣人用「閩南語」這個詞。「閩南語」這個詞對他們來說是很陌生的。為什麼？理由很簡單，因為在「閩南語」這個詞裡沒有一個「字」是可以直接將他們帶入「臺灣」的背景裡。反之，「臺語」無論是書寫上還是語用上跟臺灣的關係很直接也很容易的就可以進入跟「臺灣」相關的語境裡。

反之，「臺語」（taïwanais）（中）無論是書寫上還是語用上跟臺灣的關係很直接也很容易的就可以進入跟「臺灣」相關的語境裡。（作者提供）

法國可以！臺灣一定也可以！從今年起臺語已經被列在世界語言牆上，筆者將繼續努力希望未來也能夠讓「臺灣客語」以及「臺灣多元南島語言」也同樣被列在此牆上。

（大學老師）

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