綠學院觀點》碳權賭城指南：玩家篇

上一篇，我們認識三種賭場莊家，他們分別是各國政府、聯合國、國際獨立機構。賭場有不同類型的莊家，自然也有不同類型的玩家，也就是碳權的買方。本篇將位各位介紹兩種買方：受管制者與非被管制者。

劉哲良、楊雅雲

續上篇

強制性市場所流通的碳權是排放額度，是一種排放許可；想要排更多的碳，就得去市場交易，用籌碼來換取排放的權利，以避免受到裁罰。（REUTERS）

八月的賭城拉斯維加斯，你這輩子長這麼大終於第一次玩俄羅斯輪盤，非常興奮，大概有些新手運吧，幾個小時之後你手上多了一些籌碼，你忍不住在桌邊歡呼了起來。

你注意到，跟你一起玩的人之中，有些中年男子，他們很安靜地下注、取回籌碼，飲料放在旁邊很久都沒有喝完，跟你興奮的樣子很不相同。

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碳權賭城指南教你認識兩種賭場玩家：受管制者、非被管制者

上一篇，我們認識三種賭場莊家，他們分別是各國政府、聯合國、國際獨立機構。賭場有不同類型的莊家，自然也有不同類型的玩家，也就是碳權的買方。他們各自有不同的目的，大概歸結以下四種：

需要完成強制性碳定價管制的遵約 需要滿足品牌商的綠色供應鏈要求 想要進行大型開發案，需要環評減量或增量抵換承諾 想要達成自願性企業碳中和

．碳權賭場的玩家一：受管制者

受管制者成為玩家的主要理由在於上面寫的第一項「遵約」，他們算是賭場熟客，多半是排碳大戶，莊家則是各國政府，也就是上一篇文章中說的莊家一。強制性市場所流通的碳權是排放額度（allowance），是一種排放許可；通常莊家會先發給你一些免費的排放額度，說你只能排放這麼多的碳，想要排更多的碳，你就得去市場交易，用籌碼來換取排放的權利，以避免受到莊家的裁罰。

．碳權賭場的玩家二：非被管制者

賭場裡不是只有熟客，就跟你想要去一趟賭城拉斯維加斯度假一樣，也有觀光客。非被管制者他們成為玩家的主要理由在於上面寫的第二項到第四項「供應鏈要求」、「環評減量承諾」、「自願性碳中和」，他們不一定是排碳大戶。他們不能去強制性市場玩，也不會拿到莊家一發的免費籌碼，怎麼辦呢？於是做為補充機制，莊家一會建立自願性市場，讓他們取得籌碼；或是他們也可以去找莊家二和莊家三。自願性市場所流通的碳權是減量額度（credit），你可以跟三種莊家買別人做的、經過認證的減量額度；你也可以自己執行減量專案來取得減量額度，這就蠻厲害的了，有點像是自己生籌碼。

玩家一受管制者除了遵約之外，也可能因為上述的理由參與自願性市場，這時他們的行為模式就如同非被管制者一樣，也可以按照上面這段寫的方法取得碳權或生碳權。

受管制者的決策優先順序多半是先滿足莊家一的要求，再來思考企業碳中和

賭場熟客通常玩百家樂和俄羅斯輪盤，不會四處亂玩，受管制者也是如此。他們的決策優先順序多半是先滿足莊家一的要求，再來思考碳中和。

絕大部分的強制性市場彼此並不互通，受管制者無法透過購買另一個強制性市場下的碳權來抵扣自己的排放責任，碳權不會在不同的強制性市場之間流動，你在某一個賭場裡取得的籌碼，是不能去另一個賭場裡兌現的。

這種封閉性有時會造成籌碼不足的問題，因此莊家會開一些特例，例如讓受管制者可以用參與莊家一開的自願性市場所產生的碳權，抵扣被規定的排放量。或是可以接受使用境外自願性碳市場的碳權來抵扣排放量，也就是用莊家二和莊家三發的碳權。這兩種特例通常都會規定抵扣的上限，用意是防止籌碼不足，造成市場流通性不足，但又要防止大家都跑去買國外碳權，造成國內都沒有實質減碳，所以要訂一個上限。

非被管制者的決策優先順序是要看對方願不願意承認你買的碳權

賭場觀光客通常玩二十一點和吃角子老虎機，跟賭場熟客玩的不同，非被管制者也是如此。他們不能去強制性市場玩，也不會拿到莊家一發的免費籌碼，於是他們玩莊家一建立的自願性市場，或是他們去找莊家二和莊家三。

為什麼需要找這麼多種莊家？因為這裡的重點在於：對方（例如蘋果）願不願意承認你買的碳權。

若你面對的是品牌商的綠色供應鏈要求，無論是境內或境外，無論要求是碳中和或低碳，都必須視提出這個要求的品牌商容許使用哪些碳權來抵扣排放而定，並沒有一個通用的答案。

若你面對的是環評減量承諾，這通常是境內的法規要求，因此可以用莊家一建立的自願性市場取得可用於抵扣遵約責任的碳權，例如我國自願性市場的抵換專案所產生的碳權，或是淘汰老舊機車換購電動車溫室氣體減量獎勵取得的「減碳憑證」。

若你因為想要增加企業永續評比、提高投資人投資意願等ESG目標，想要達成企業碳中和，當你採用PAS 2060碳中和標準——未來的ISO 14068認證時，你就會發現使用境外自願性市場的碳權、或是境內抵換專案所產生的碳權，都有機會符合要求。

下一篇，我們繼續來分享這兩種玩家去哪裡買碳權，包含若自己生籌碼後想要賣碳權，可以去哪裡賣。

作者劉哲良，一個安裝了「第三隻眼」的環境經濟學家，擅長辨別抽象的價值，看見萬物之間互相關聯及共生的網絡，其頭腦清晰的程度，任何偽裝或說不通的邏輯都瞞不了他。協助修訂《溫室氣體減量及管理法》，專長非市場價值評估，也就是幫沒有市場的東西估價，目前擔任中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員及綠學院綠色帶路人。

作者楊雅雲，受到紀錄片《不願面對的真相》啟發，2009年大跨度轉行到台達電子文教基金會，領導莫拉克風災校園重建—那瑪夏民權國小重建工作。稀有的大跨度整合型專家，專業領域包括新能源、智慧電網、電動車、儲能、節能、循環經濟、綠建築，擅長把最專業的綠色科技行話，翻譯成最淺的白話文說出來。2014年創辦綠學院，同時為Green Impact Lab綠色創業加速器的共同創辦人，著有《綠領建築師教你設計好房子》一書。

本文經授權轉載自【綠學院】〈碳權賭成指南：玩家篇〉

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