自由開講》被放棄的技高生（學力）？

◎林鍾勇

113學年度四技二專統一入學測驗將在本週六日登場，零零星星的幾則新聞，講的不是開放查考場的制式說明，就是各地區考生數的簡單資訊。明明是關乎全國技術型高中（也就是我們以前說的高職）的重要試務，但每年獲得的關注真是少之又少，反映出現今臺灣重高中輕高職的教育生態。

113學年度技專校院統一入學測驗4月27日、28日舉行。（資料照）

甫一落筆，定有人不以為然，認為「選技職，好好讀，有前途」；更何況我們在去年的亞洲技能競賽，獲獎成績勇奪總冠軍，真是滿譽而歸。筆者不否認這些師生們的努力與成就，然而在這少數的光芒背後，絕大多數的技高孩子，在社會上有受到和普高生同樣的重視嗎？

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如此大哉問，筆者無意顧及所有面向一一剖析，只針對技高生為主的統測與普高生為主的學測兩種全國測驗，去加以觀察比較。

下表是近十年報名統測的考生人數變化：

（圖1，據技專校院入學測驗中心資料，作者統計／提供）

與十年前（104學年度）131,252人相比，今年的考生數又創新低，只剩下69,361人，十年之間少了61,891人，近乎腰斬。如果我們再以統計處網頁上最近的111學年度大專院校概況統計資料來對比，筆者隨意抓取該學年度國立科大的學生人數：臺科大5,632人、雲科大6,347人、屏科大7,627人、北科大6,308人、虎尾科大7,441人、中科大5,552人、北商科大2,439人、高科大17,469人。統計至此，人數已達58,815人，換言之十年內少的人數最少是這八所國立科大的學生總額。

固然，少子化的浪潮是難以抵擋的趨勢，如此反映在報考人數上，應該是恰如其份。不過，同樣面臨少子化的學測情況又是如何呢？我們一樣採計十年的學測報名人數，製成下列統計表：

（圖2，據大學入學考試中心資料，作者統計／提供）

統測與學測報考人數，自105學年度出現黃金交叉後，兩者間的考生減幅逐年擴大，到今年已相差4.6萬人之多。若聚焦在最近三年來觀察，統測三年的跌幅為12.5%；反觀學測卻是逆勢上揚，成長了3.2%！

一升一降之間，或許代表著部份技高學生去報考學測；但取捨下勢必壓縮原本科大的生源空間，長年累月很可能導致失衡，技職教育的崩壞顯而易見。

我們再從兩種測驗的社會關注度來窺探。筆者利用Google搜尋引擎，以去年（112學年度）統測與學測為關鍵詞，搜尋結果如下：

（作者提供）

從統計中可知，去年學測的整體關切程度，比統測整整多了一半的數量。如進一步聚焦在施測完畢後的期間，更可看出學測新聞的數量是統測的3.8倍。換句話說，學測題目討論的熱烈度，是統測所望塵莫及的。

那麼今年（113學年度）考前的樣貌又是如何？假使我們以兩次考試前一個月為斷限，學測前一個月（2023年12月22日至2024年1月22日）的熱搜度有71筆；但截至目前為止，一個月內統測的筆數卻只有11，真是涼颼颼一片。就別說潘部長還親自為學測在臉書上貼「應考勾勾單」提醒考生平常心，無疑更加深了學測的曝光率。

不受媒體眷顧的統測，難道試題真的不值得討論嗎？事實上，108課綱還沒上路前，筆者曾就自己的專業，撰文〈統測國文科比學測指考走得更前面〉，說明107學年度統測國文試題「素養化」的程度，不僅不亞於學測、指考，甚至還卓絕群倫，毫不失色。

事實上，近年來一些國文閱讀新題型，諸如純圖表單題閱讀、題中嵌表比較判讀、題中嵌文比較對讀、①②項論點之推論、學術情境表格題、甲乙丙三篇比較互讀，皆是先嶄露在統測裡，然後才於學測中再重現。不過，測驗完後的熱烈對話甚至是激辯，學測的熱度真是遠遠高於統測。

令人憂心的，不光是報考人數的差距、新聞熱度的差異。重普高／學測、輕技高／統測，是否也影響著學生們的學力落差？

我們再以去年統測國文寫作測驗為例，有48.57%的人是未達基本分16分，相當於國中會考的待加強Ｃ等級；更可怖的是當中有5.8%的人交白卷。

若我們搭配去年天下雜誌〈全台2／3免試就學區首輪不看寫作測驗，如何拯救見稿紙就趴的世代？〉的報導，說明112學年度高級中等學校15個就學區免試入學，僅5區計算第一輪篩選依據時，採納會考作文成績。

誠然，兩者之間目前並無必然關係，但招生端不使用，形同公告該科重要性不足。在升學為主的國中考生氛圍裡，學區不採計寫作測驗，練習寫作的機會必會自動減少，長此以往「看到稿紙就趴桌補眠的無動力寫作世代」已然成形。更重要的是，閱讀與寫作的能力養成，不僅僅影響著國文科，也會衝擊其他科目的學習。倘若再疊加前述重普高輕技高的社會風氣，對於中後段的技高生學力，將令一線教師更為憂心。

（國立苗栗高商教師）

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