自由開講》總統參選人柯文哲稱「國中畢業＝殺人犯？」

◎簡端良

近日，經常口出驚世言論的民眾黨總統候選人柯文哲稱「自己做過研究，台北市平均第一次吸毒的年齡是15歲，假設99%的有念高中、高職，只有1%的人沒有念，結果吸毒的人數是1:1，這代表國中畢業沒有繼續升學而後來吸毒的人是99倍。」柯文哲的語意是沒有繼續升學的人就必定誤入歧途、會吸毒？柯文哲將「沒升學」貼上負面標籤，第一是不願了解社會多元價值觀，第二，若是想提出問題，那做過市長的柯文哲一定知道，讓未升學的青少年走向好的人生，是國家教育政策多元發展應面對的問題，奈何他只有誤導、貼標籤，而不提出解決的方法，甚至直接結論為法律問題、罪犯問題，那就更不適當了。

如果一個身為台灣第三大政黨的主席，甚至可能在未來取代國民黨，成為第二大政黨的總統候選人，對社會大眾講出如此不負責任的話，未來他若有幸做到更高的職務，會如何對待台灣人民？如何給予台灣民眾更好的照顧，解決民眾的問題？

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柯文哲口出狂言不是第一次。對於社會大眾常說出不負責任的話，未來他若有幸做到更高的職務，會如何對待台灣人民？（資料照）

此外，從媒體報導內容指出，柯文哲還說，「國中畢業後沒有升學的，如果有工作沒問題，要是沒工作的話就照顧他們。」他更說，「對社會弱勢者好，不是施捨、憐憫而是保護自己，為什麼？你現在不照顧他，10年、20年後就是那些強姦犯、殺人犯」。台北市的前市長、民眾黨的總統候選人，竟然會講出如此沒有同理心、逃避問題的言論，該如何讓民眾相信他會如他官網上的口號，讓人相信他會創造一個「美好台灣」，恐怕只會讓人相信他會keep promise，用極端的手段來應對社會問題。



柯文哲口出狂言不是第一次。過往，他曾出版的個人著作《白色的力量》裡面就提到「台灣第一流的人才讀醫學院，至於讀藝術的『根本不入流』」、也提到「一夫多妻是增加人口有效的制度」、甚至在2015年3月受邀參加兩性平等座談會時稱「目前台北市已經進口了30萬的外籍新娘」等不堪入目、入耳的性別偏差言論。相由心生，如果一個人在面對不同族群、領域、同溫層的民眾，見人說人話，如此的候選人，讓人該如何放心？未來他會在國家面對困難時，能夠堅守國家原則、堅守民眾對他的付託，堅持守住國家的底線、抵抗對方可能踐踏你所設的紅線嗎？

一個國家的領導人應該愛民如子。但當一個正在競選國家未來領導人視人民如犯人時，他能帶給國家怎麼樣的未來？可以幫國家創造什麼樣的希望？

（助理教授）

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