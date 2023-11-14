晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 社會

自由開講》總統參選人柯文哲稱「國中畢業＝殺人犯？」

2023/11/14 15:40

◎簡端良

近日，經常口出驚世言論的民眾黨總統候選人柯文哲稱「自己做過研究，台北市平均第一次吸毒的年齡是15歲，假設99%的有念高中、高職，只有1%的人沒有念，結果吸毒的人數是1:1，這代表國中畢業沒有繼續升學而後來吸毒的人是99倍。」柯文哲的語意是沒有繼續升學的人就必定誤入歧途、會吸毒？柯文哲將「沒升學」貼上負面標籤，第一是不願了解社會多元價值觀，第二，若是想提出問題，那做過市長的柯文哲一定知道，讓未升學的青少年走向好的人生，是國家教育政策多元發展應面對的問題，奈何他只有誤導、貼標籤，而不提出解決的方法，甚至直接結論為法律問題、罪犯問題，那就更不適當了。

如果一個身為台灣第三大政黨的主席，甚至可能在未來取代國民黨，成為第二大政黨的總統候選人，對社會大眾講出如此不負責任的話，未來他若有幸做到更高的職務，會如何對待台灣人民？如何給予台灣民眾更好的照顧，解決民眾的問題？

柯文哲口出狂言不是第一次。對於社會大眾常說出不負責任的話，未來他若有幸做到更高的職務，會如何對待台灣人民？（資料照）

此外，從媒體報導內容指出，柯文哲還說，「國中畢業後沒有升學的，如果有工作沒問題，要是沒工作的話就照顧他們。」他更說，「對社會弱勢者好，不是施捨、憐憫而是保護自己，為什麼？你現在不照顧他，10年、20年後就是那些強姦犯、殺人犯」。台北市的前市長、民眾黨的總統候選人，竟然會講出如此沒有同理心、逃避問題的言論，該如何讓民眾相信他會如他官網上的口號，讓人相信他會創造一個「美好台灣」，恐怕只會讓人相信他會keep promise，用極端的手段來應對社會問題。

柯文哲口出狂言不是第一次。過往，他曾出版的個人著作《白色的力量》裡面就提到「台灣第一流的人才讀醫學院，至於讀藝術的『根本不入流』」、也提到「一夫多妻是增加人口有效的制度」、甚至在2015年3月受邀參加兩性平等座談會時稱「目前台北市已經進口了30萬的外籍新娘」等不堪入目、入耳的性別偏差言論。相由心生，如果一個人在面對不同族群、領域、同溫層的民眾，見人說人話，如此的候選人，讓人該如何放心？未來他會在國家面對困難時，能夠堅守國家原則、堅守民眾對他的付託，堅持守住國家的底線、抵抗對方可能踐踏你所設的紅線嗎？
一個國家的領導人應該愛民如子。但當一個正在競選國家未來領導人視人民如犯人時，他能帶給國家怎麼樣的未來？可以幫國家創造什麼樣的希望？

（助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書