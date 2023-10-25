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自由開講》侯假意拋「真心」，卻只被柯當「掃把星」

2023/10/25 10:07

◎王濬

侯友宜提「願柯侯配」，害怕選後「被逼宮」：

侯友宜「不一定要當正的」表態看似大肚無我，其實不過是想讓自己安全下莊。畢竟侯柯兩人處境大不同，民眾黨2020年總統沒派人、當選5席不分區，這次再怎樣都很難退步；但國民黨如果這次得票無法超越「韓國瑜標準」、甚至跌破2016年「朱立倫防線」，新的「逼宮」大戲便將立刻上演。

而侯友宜也不是柯文哲，如果說國民黨是黑道幫派，那民眾黨就越來越像新興宗教。「永遠都是對的」柯教主完全不用擔心民眾黨會「反叛」，是民眾黨才要擔心若沒有柯，是否會迎來整個黨的「末日」。

相較下，藍營早就很多聲音不滿侯友宜，「家大業大」國民黨最不缺的就是黨國權貴與政治世家，2024年折損了侯友宜，多的是可以補上的下一個「藍軍救世主」——統派正好可以把當侯朱的「3D策略」丟進垃圾桶，重新迎接馬英九、洪秀柱的「兩岸同屬一中」、配合中共「推進統一」。

侯友宜「不一定要當正的」表態看似大肚無我，其實不過是想讓自己安全下莊。（資料照）

柯文哲「看侯沒有」，國民黨「真心換絕情」：

從還沒請假選總統開始，侯友宜的新北市政就是一團糟，結果現在選舉的表現也糟，一旦「失去2024」就可能提前劃下「政治休止符」，無怪要祭出「柯侯配」猛藥。對外展現「我超有誠意整合」，言外之意是「不成那就是對方的問題」。就算最後「三腳督」又沒贏，也可以有藉口「錯不在己」，盡量減輕「後座力」。只是，就算國民黨真能拉下臉「入贅」民眾黨，恐怕柯文哲還不見得想要這個「掃把星」。

對柯文哲來說，「藍白合」從來都是「穩賺不賠」生意。他要的是民眾黨成國會「關鍵第三黨」，這樣柯主席就有至少四年可向藍綠兩邊同時「要價」的籌碼。侯都願「柯侯配」了，殊不知柯始終把國民黨當作必要時的提款機，不僅偷接觸郭台銘，更傳聞不排斥（選後）「綠白合」——國民黨的「真心」，恐換來柯文哲的絕情。

只剩機關算盡的「藍白合」，凸顯侯柯都「不適格」：

柯文哲回應侯友宜「柯侯配」稱「像在逼婚」，其實真心話恐怕是根本已經「看侯友宜沒有」：他要的本來就是國會席次，且自己民調有時還高於侯；眼看國民黨氣勢越來越差，柯文哲恐已不想自己和侯友宜放在同張選票上。況且，這也不是第一次，柯把失去利用價值的夥伴棄如敝屣。

柯文哲回應侯友宜「柯侯配」稱「像在逼婚」，其實真心話恐怕是根本已經「看侯友宜沒有」（資料照）

「藍白合」從一開始說好雙方「幕僚持續溝通、代表公開協商」，但卻已變為「大將隔空放話、主帥提前卸責」的詭異劇碼。不見理念闡述，也沒政策討論，唯一充斥的只有雙方的爾虞我詐與機關算盡；眼中只有自己，不見國家或人民，堂堂「百年大黨」與號稱「新政治」的兩大在野黨竟淪落至此，令人不勝唏噓。

政治及文字工作者、兩岸政策幕僚

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