自由開講》「藍白會」 被將了一軍的民眾黨

◎郭秉城

國民黨與民眾黨所舉行的在野力量整合會議於14日下午登場。在記者會前民眾黨一直要求民調對決，而在面對民調比自己高的國民黨也在本次會議提出了一個新方式：同意民調對決但是要採民主初選，無疑是給民眾黨將了一軍，在「一方有票，一方民調高」的境地下，使藍白合有陷入一個新的泥沼。

圖為民眾黨、國民黨在野力量整合會議14日在台北舉行，柯文哲競選總幹事黃珊珊（右二）、 侯友宜競選辦公室執行長金溥聰（左二）與會商談細節。會後，並共同簽署協議。（資料照）

本次藍白會一共有七大重點，分別是產生在野最強候選人方式、公開辯論方式、柯文哲的主張、侯友宜的主張、時程、合作方案以及是否有下次會議，而最令人注目的莫過於如何產生候選人。前陣子柯文哲所拋出的以民調拚高下無疑是準備吃盡國民黨的豆腐，目前近期民調要不是柯文哲高於侯友宜，要不就是平手，因此國民黨在此次會議之前都沒有正面回應，因為答應了就是陷入柯文哲的陷阱。

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民眾黨繼續嘗試主導選舉

毫不意外，民眾黨延續之前所拋出方式進行更明確的論述，即採納5間民調公司、市話手機各半、採對比式民調，以平均數決定結果。而採行手機市話各半是精準打擊民眾黨的受眾。就如匯流10月份針對總統大選民調，其中取10/7-8中的手機加市話的部分來看藍白差距為9.7%，但若取同個時間段的純市話民調藍白兩者差距縮減至2.6%。因此民調呈現有利於柯文哲，尤其是加上手機後的民調使優勢更加顯著。

國民黨出的奇招 使民眾黨無法招架

國民黨也知道照著民眾黨說的走自己終究會走入不可挽回地步，於是，在此次藍白會國民黨提出了一個奇招，便是民主初選。實施方式是在選區設立初選投票所，參加投票民眾不分黨派，但投票民眾須親簽政治理念認同卡才可投票，採實名制。國民黨很清楚自己的優勢在組織，因此就又設一個陷阱給民眾黨，若照國民黨的建議方式實施初選，民眾黨必敗無疑。

國民黨的此舉體現了「政治的藝術-將不可能化為可能」，會前大家都把框架侷限在哪幾家民調公司，但國民黨此舉正擴大了一般台灣民眾對民調的定義，成功為國民黨扳回一分。

密室協商 沒有民意只有黨意

話雖如此，但此次會議就是一個密室協商，即黑箱政治，將過去民眾黨追求的公開透明給拋棄掉。兩黨終究是為了政治利益而忽略兩黨支持者真正想要的，更甚如全體台灣民眾真正想要的。

（大學生）

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