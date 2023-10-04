自由開講》藍白拒絕為聲援造假恐嚇案道歉，只為了下架民進黨

◎楊立俞

近日農業粉專Linbay好油版主林裕紘遭恐嚇案，被爆是與國民黨許姓黨工共謀自導自演，輿論延燒後國民黨隨即批准該名黨工請辭，並呼籲司法機關勿枉勿縱，卻仍未對該事件道歉。另一方面，民眾黨不只未對當初錯誤聲援Linbay好油道歉，柯文哲今日受訪甚至表示不應該譴責被騙的人，意圖為曾力挺粉專的自家政黨及黃國昌卸責。

回顧恐嚇案發生時，國民黨大動作召開記者會，請賴清德要求網軍別再攻擊Linbay好油，藍營黨公職群起聲援。媒體人趙少康、前台大校長管仲閔也暗諷恐嚇案是綠營網軍所為。同一時間，柯文哲在臉書表示批評政府會被網軍攻擊，民眾黨臉書直接聲援Linbay好油，蔡壁如甚至直指「民主已死」。針對恐嚇案，國民黨與民眾黨難得完美促成「藍白合」，口徑一致指責是綠營側翼所為，更要求檢調盡快破案，耗費了大量社會、媒體資源。

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如今檢調查出是自導自演，案情大翻車，藍白陣營卻沒有任何人出面為查證不周、錯誤聲援「導演」林裕紘道歉，僅譴責黨工造假行徑。國民黨政策會執行長曾銘宗甚至表示是對於黨工交友不慎，因督導不周而感到「真歹勢」，顯然毫無悔意。柯文哲則一貫上演政治受虐兒戲碼，將曾聲援的人都解釋為是被欺騙的受害者，卻對黨內指責綠營側翼的貼文視而不見，悄悄刪除當作不曾發生過。藍白兩黨在輿論翻車後偷刪文、只譴責造假，卻拒絕道歉的作法，再次巧妙地呈現藍白合現象。

藍白兩黨以政黨的層級，挾媒體資源用力抹黑綠營指使側翼恐嚇揭弊者，在發現是一場烏龍後卻不肯為此負責，也不願意為耗費大量社會資源致歉。柯文哲事後回應要建構可有效減少假新聞妨害的韌性社會，殊不知在整個事件中，民眾黨就是散播假消息、汙染公共討論空間的幫兇。

柯文哲事後回應要建構可有效減少假新聞妨害的韌性社會，殊不知在整個事件中，民眾黨就是散播假消息、汙染公共討論空間的幫兇。（資料照）

有論者認為Linbay好油質疑雞蛋問題與恐嚇案是兩回事，應分開看待。若是如此，即便藍白兩黨堅信政府進口雞蛋有不法，也不影響應為錯誤聲援恐嚇案向外界道歉。如今刪文且裝作若無其事，恐怕只是因為認同Linbay好油不擇手段當「打蛋英雄」，為了下架民進黨的扭曲正義罷了。

（台北市民，曾任職於英國倫敦國王學院國際法中心）

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