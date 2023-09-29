自由開講》看似雙贏的藍白合 恐怕淪為一場騙局？

◎林廷宇

隨著總統大選腳步逼近，國民黨與民眾黨紛紛提出自己的總統候選人，使得不少黨內外人士起初就提出藍白合作的計畫，也因如此，在數次的民調當中，大眾能夠看到，當某一方民調不斷下滑的同時，鼓吹合作、吞併的聲浪便水漲船高。在今年年中民調委靡不振的侯友宜，與現在民調持續下滑的柯文哲，都受到龐大的藍白合聲量考驗。

藍白合在過去並非沒有先例，如：去年新竹市長選舉國民黨的林耕仁便遭棄保，使高虹安最終得以當選。瞥除現今總統選舉不談，在立委選區上，新北二、中一、高一選區也出現藍白合作的情況，但今年藍白之間的合作，還會和去年一樣順利嗎？

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在今年年中民調委靡不振的侯友宜（左），與現在民調持續下滑的柯文哲（右），都受到龐大的藍白合聲量考驗。（資料照）

合作禮讓淪為砲灰小弟

近日，立法院改選八個常設委員會召集委員，國民黨便尋求與民眾黨合作，讓吳欣盈取得衛環委員會的召委，也是民眾黨創黨以來首次拿下立法院衛環委員會的召委。

藍白合看似有譜，從去年年底縣市長選舉，到現在區域立委、立法院召委改選，都有合作與禮讓。但是，國民黨真有拿出誠意要和民眾黨合作嗎？筆者以台中第一選區為例，國民黨雖禮讓民眾黨蔡璧如，未提名金門大學副教授劉燈鐘參選，但其在地方上，並未提供實質陸戰資源協助蔡壁如，讓蔡璧如選得艱辛。根據最新一期艾普羅民調顯示，蔡壁如的民調仍大幅落後蔡其昌超過30個百分點。若國民黨真有心要合，依照其在地方的組織經營，兩邊之間的民調差距不會這麼大。。

立委選舉都如此，更別說總統大選，兩邊合作更加談不攏，我們依舊能夠看到兩黨在政治利益分配上的分歧，甚至發生柯文哲因不滿國民黨主席朱立倫提出的條件，而直接動怒喊出「這是哪門子的合作！」，並下令禁止與國民黨接觸。

百年大黨的風度何在？

民眾黨身為新興小黨，行政資源相對匱乏，若要談藍白合，國民黨就應該拿出更大的誠意與資源支持並禮讓民眾黨人選。否則，光是在立委層次上，看似是藍白合作，對兩黨有利，實際卻是讓國民黨意願不高的艱困選區的民眾黨候選人成為炮灰或選舉工具人。

更不用談，總統大選層級，根據媒體報導，如果民眾黨想與國民黨合作需滿足兩項條件，第一、不比民調；第二、國民黨的人選必須是總統候選人。這種老大吃肉喝湯，肉末都不留只剩骨頭給小弟的政治分配，怪不得讓柯文哲大罵「這算哪門子合作」，宛如是清朝末期的不平等條約，強者對弱者的強取豪奪。

倘若國民黨的目標是重返執政，那麼就應該拿出更多誘因的合作計畫，而不是投機取巧，假以藍白合之名，行騙局之實。

（政治系學生）

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