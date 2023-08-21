自由開講》賴副總統出訪期間中共惡意假訊息滿天飛

◎胡尼克

副總統賴清德剛結束出訪友邦巴拉圭行程，出訪期間網路出現「臺巴簽署議事錄、未來將提供鉅額給巴拉圭建社宅」、「臺灣巴拉圭科技大學是用來騙援助的空殼學校」等謠言，部分媒體昨日也收到一封號稱是民眾黨主席柯文哲在內部會議批評賴清德訪美的神秘音檔，為此外交部與民眾黨皆出面駁斥，並已經報警處理；對此，外交部表示，假訊息目的無非破壞政府威信、分化社會、打擊邦交、損害臺美關係，源頭「大家都很清楚」。

副總統賴清德剛結束出訪友邦巴拉圭行程，出訪期間網路出現「臺巴簽署議事錄、未來將提供鉅額給巴拉圭建社宅」、「臺灣巴拉圭科技大學是用來騙援助的空殼學校」等謠言，為此外交部出面駁斥，並已經報警處理。（圖取自總統府官網）

據陸社群媒體報導，內容聲稱賴清德出席巴拉圭總統就職典禮，跟新任總統潘尼亞簽了議事錄，未來5年臺灣要投資3.2億美元（約新臺幣101億元）幫助巴拉圭建社宅，並附上西語照片，這份文件照片也出現在社群X平臺上；對此，外交部也發出聲明，駁斥該份文件是偽造的，企圖散播錯誤訊息、進行認知作戰。外交部指出，該文件所列簽署日期為今年10月及12月，且內文所列的阿拉伯數字也與西班牙文數額完全不同，足以證明是經過竄改變造的假文件。此外，於社群媒體平台發文的帳號也為近期開設，並發表簡體字撰寫的相關貼文，其意圖散播假訊息混淆國人，刻意攻擊政府的意圖相當明顯。

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由此可見，中共藉由X平臺散播謠言，是想要移轉內政壓力，欲掩蓋內部治理出現的問題，並且長期打壓我國外交空間，持續利誘國內外的媒體接二連三釋放醜化我國外交工作的假訊息，對國人進行認知作戰，還企圖干擾副總統賴清德出訪，呼籲各界認清真相，切勿落入中共圈套而遭誤導。而針對中共收買他國媒體企圖抹黑及打壓我國正常外交作為之舉，我外交部及駐外館處除持續密切掌握相關情況，除及時澄清各項不實報導外，同時也正告中共當局，臺灣是一個主權獨立的國家，我國與友邦的往來是國家主權的正常作為，不容其他國家置喙，也不會屈服於中共威權政府的脅迫。

（國家安全研究生）

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