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自由開講》「藍白合」 一場遊戲一場夢

2023/10/18 09:35

◎蘇緯政

2024總統大選「藍白合」已進入最後倒數的關鍵時刻，日前雙方幕僚進行首場的會前會，國民黨、民眾黨針對如何推出在野陣營最強候選人的初選方案，雙方有各自的不同主張，至今未能達成共識。

國民黨總統參選人侯友宜陣營與民眾黨總統參選人柯文哲陣營的「藍白合」進度，目前在決定在野最強候選人的方式上卡關。圖為柯文哲競選總幹事黃珊珊（右）、侯友宜競選辦公室執行長金溥聰（左）。（資料照）

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰提出比照國外的「開放式民主初選」方案，在22縣市或73區域立委選區設立初選的投票所，參加投票的民眾不分黨派，必須親自簽署政治理念認同卡後才可以投票，採取實名制並查驗身分證。民眾黨則主張，應選擇五家具公信力的民調公司，市話及手機各半進行抽樣，採取對比式民調，以平均數決定結果。

金溥聰提出「開放式民主初選」方案，更表示：「有把握來得及！不可以因噎廢食，如果這個制度是好的，就往那邊走。」

首先，此方案一定來不及！因為短時間內難以執行，主要理由如：選務相關工作、宣傳等的準備時間明顯不足，且所需人力與經費不貲，加上投票率不高、不當動員或干擾投票行為、重複投票、門檻標準等許多技術性的難題，都無法在短期之內處理妥當，如此將導致初選結果欠缺代表性，且過程甚至會衍生更多的爭議。

此外，國民黨有長期經營的地方綿密組織系統，而民眾黨則擅長年輕族群的網路與新媒體，「開放式民主初選」對民眾黨而言，顯然是一場不公平的遊戲規則。

其次，即使「開放式民主初選」制度是好的，在民主國家也行之多年，但以「輕重緩急」與「現實面考量」而言，金溥聰在這關鍵的協商時刻仍不忘高談闊論，如果不是好高騖遠、不切實際，那可能就是口蜜腹劍、心懷叵測！

國民黨至今仍存在著自以為泱泱大黨的老大哥心態，企圖以緩不濟急的「開放式民主初選」，逼迫民眾黨進入不公平的遊戲規則，民眾黨若不妥協將被指責為在野陣營整合破局的「麻煩製造者」，同時，預先準備好一旦協商破局時，國民黨有合理退場的「下台階」，更為明年大選敗選後的檢討大戲，先鋪陳好如何「推諉塞責」的劇本。

「金小刀」此次出鞘，不僅無法為藍白合「快刀斬亂麻」，反而「治絲益棼」，更增加彼此的矛盾與猜忌，陷入一種「抽刀斷水水更流」的窘境。

「藍白合」，貌合神離、各懷鬼胎，未來恐將只是「一場遊戲一場夢」！

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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