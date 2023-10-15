胡，怎麼說》冷眼看「藍白合」-兩條「貪食蛇」互相吞吃尾巴!

藍白合的會前會，一如預料的，藍白代表金小刀、黃33各自表述、各要各的、都要不到，都想吞吃對方、都是誰也吞不下誰…，然後，藍白各自打道回黨，下回再來互吞!

這就如兩條貪食蛇，一邊互相吞吃對方尾巴，一邊喊著下架民進黨....。

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藍白合，為的只是一次總統大選，只為一次性的合，那如不是叫「苟合」又能叫什麼?其實，那也不是合，而是吞!藍、白雙方都很清楚，為了爭取大選勝出，就必須吞掉對方，囊括對方的鐵票，才能和綠軍爭勝。所以，藍白合不是誰吃誰，而是都想吞吃對方。

想吞、要吞、必須吞!但他們也都心知肚明，目前吞不下去，但被吞下去後，就吐不出來了，無論大選勝敗，藍白合了，被合、被併、被吞的一黨，可能就沒有明天了。

看白黨提出的藍白合條件，民調、辯論分勝負，配合柯文哲不斷強調自己當正的，才可能勝選，卻蒙上眼睛不看自己己變柯老三。其實，白黨的策略就是小吃大、蛇吞象，用一個民調就梭哈藍黨全黨。大家都清楚，總統大選就是總統侯選人的大選，副總統侯選人搭配競選只是配角而已，若是白正藍副（例如柯侯配），藍黨就成了白黨附屬、白黨的尾巴而已。

不過，金小刀也非省油燈，他代表藍營提出的「民主初選」，投票要實名制、還要簽字政治表態、留下個資和政治認同證據，這根本就應叫做反民主初選才對吧!而且，距離總統、副總統侯選人登記（11月20日到24日），只有40天，即使現在就辦所謂民主初選，也趕不上登記。

所以，藍白合會前會上，白黨擺出「蛇吞象」招式，金小刀就回敬民主初選這枚「鐵蒺蘺」，讓白黨不敢下口。不過，就如前述，白、藍兩條貪食蛇，互相吞吃對方尾巴，兩蛇都吞不下對方的蛇頭，就從尾巴吞起，就是藉著談判操作棄保議題，先鬆動再吸收對方不是堅定鐵粉的附從者。

藍白合，即使只是苟合，也歹戲拖棚，一定會一直演到明年1月13日....。

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