胡，怎麼說》藍白「野黨野合」的政治算計！

在藍、白兩黨全力防堵，綠軍冷眼旁觀禁插手之下，郭台銘、賴佩霞搭配競選正副總統的的連署煙火秀，看來放不大出來，火樹銀花只閃了一下子而已，恐怕很快就會成了過雨雲煙，在郭台銘無法衝出居次之下，白柯、藍侯，仍在互競老二、老三。於是，境內境外的有心人士及有勢力者，又回頭重提藍白合、侯柯配或柯侯配等等。

他們想的很簡單，甚至用簡單算術就搞定，不管用過去選舉的得票數字、或目前各家的民調數字，藍+白大於綠，侯+柯、柯+侯，都勝賴清德。尤其是對民進黨的仇恨值、厭惡值愈高的藍白鐵粉，表現的更迫切，簡直把兩大在野黨結合，當做政治野合、送作堆，也沒什麼不可以!

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我也認為沒什麼不可以!不過，藍白兩黨要結合抗綠，黨黨有問題、更是人人有問題。

1，藍白有結合的迫切性、無結合的長久性，迫切性就在兩黨結合才有希望勝選總統，取得權力的肉桶，但是，結合之後呢?可以預料的是，一結合就是鬥爭的開始，無論勝選、敗選，選後更是激烈鬥爭的新開端，結合如苟合（瓦合），然後迅速瓦解，也是理之必然。

2，都對權力有致命吸引力，無任何理念的契合力。藍、白兩黨目前只看到為奪取權力而生、而活、而罵、而吵、而奔走、而拚...，權力對他們都有致命吸引力，下面呢?下面就沒有了!上面的理念呢?當然更沒有了!兩黨都沒有理念，空（白）加空（白）仍是空（白）。

3，藍白都有結合的實際需要、都無長久打算，結合為搶權位、搶立委席次，在沒有理念、沒有長久扛算、甚至連國家主權、台灣主體性都沒有的野黨，搶權恐怕很快墮落成搶錢，看看他們有的一上任地方首長取得權力就大搞都更政商合謀圖利，就知道其行之惡，若宜給它取得總統大位，那真的是不得了、了不得!

4，結合只求選票相加的簡單速效，沒互補性。藍白兩黨愈看愈相像，尤其親中、亂台，彼此不遑多讓，兩黨其實是競爭狀態遠大於互補狀態。

5，人更是最大問題，過去郭柯、柯郭，侯柯、柯侯，郭侯、侯郭，至少6種搭配，現在相對單純了，藍白先合力排郭，那就只餘兩種侯柯或柯侯，不過，這兩種配，你只要說出一個結合搭配的理由，有人就可說出一百種配不了的理由，除非有強大第三方勢力，把他們「送作堆」、強迫兩大在野黨結合「野合」而成!

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