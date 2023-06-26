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胡，怎麼說》把毒當寶!柯文哲「重啟服貿」，暗拐彎！侯友宜「挺服貿」，明搶的！

胡文輝

胡文輝

2023/06/26 03:01

兩岸服貿協議若生效實施，將重創台灣經濟及就業，更將由經濟統合而政治被統，台灣將被推向遭中共併吞的終統不歸路，這是當年太陽花學運百萬青年站出來反服貿的原因，當時並形成「台灣共識」。

當年會毒害台灣的兩岸服貿，現在仍然是危害台灣的毒藥!但是，距太陽花學運反服貿成功還不到10年的今天，兩個在野黨總統參選人柯文哲、侯友宜卻競相把兩岸服貿當做「寶」，各耍手段「搶服貿」，簡直醜態百出！

柯文哲當年明明反兩岸服貿，還曾說高階醫師會跑過去、名醫流失，對岸低階醫療人力大量過來、拉低薪資...，現在他卻改口說，當年他只反黑箱、沒反服貿...。柯文哲的變臉變色龍操作手法就是，先把「反」拐彎變「沒反」，再從「沒反」拐到重啟服貿談判，而服貿談判目的只有一個，就是促使兩岸服貿、貨貿生效實施，讓中國人、資金、百行百業水銀洩地般入侵台灣，中共政權牽了服貿、貨貿兩條「綁狗索」，就可以牢牢勒住台灣脖子。

柯文哲挺服貿的意圖，終極目標就是那麼明顯，雖然每次講都拐了幾個彎，仍是越描越黑（紅）而已，明明就是要服貿，也忍不住露了餡，卻還在遮遮掩掩，遮掩不成了，就對揭穿他的人大罵:王x蛋、狗...等粗話出口。這不就像那個東窗事發、惱羞成怒、潑婦罵街的秦檜老婆嗎?

侯友宜在太陽花學運時，任職新北市副市長，大都跟在朱立倫後頭「做代誌」，未見出面公開力挺馬英九帶頭強推的服貿，最多應付一下了事，不願違抗當年反服貿的社會氛圍，現在為了救自己下墜的選情、拉攏深藍、取悅親中舔共勢力，不但強力表態挺服貿，簡直就是用「搶」的，急急把挺服貿抱到懷中，還痛批柯文哲及民進黨當年反服貿、阻撓兩岸經貿交流...云云。

侯不但痛批柯當年反服貿，更批柯現在講服貿顛顛倒倒，當然就是挑明祭出「明搶」服貿，以區隔藍侯、白柯，形塑他才是唯一正宗挺服貿，不管是台灣或境外促統勢力，不要挺錯黨、挺錯總統參選人！這種訴諸深藍、訴諸國共共識，以對抗台灣共識，對選情拉抬有沒有效，尚難得知，不過，侯侯打出這招看來有點「黔驢技窮」，才會搶服貿，把吃毒當吃補!

今天的柯文哲，反對當年的柯文哲；當年的柯文哲反服貿，今天的柯文哲挺服貿！古人說，言出如箭，一入人耳，有力難拔!何況現在是影音世界，事實證據彰彰明甚，這不是粗口罵狗、王x蛋就能轉移焦點的，更不可能改變事實。他強辯當年沒反服貿，說謊紀錄就+1，他又稱沒說重啟服貿，只是可以討論，睜眼說瞎話，說謊紀錄就再+1，+++++...，根本就是說謊成性，「謊多不愁」!

當謊言被揭穿，惱羞成怒，羞刀難入鞘，就耍野蠻，拿刀砍人!其實，政客恣意罵人放狗咬人、罵人為狗、王x蛋等，請那個被網友稱為「柯布林」的他，記住那句老話:你用一個手指頭指責人家，四個手指頭也同時指責自己!你罵人家狗、王x蛋1次，至少四倍奉還，就是罵自己、自己黨、自己人是狗、王x蛋4次！你罵百次、千次、更狠更毒更難聽，就彈回罵自家人百次、千次、更毒更狠...。

把自己恨別人的事實，以粗口惡言，向外投射成像，然後解讀為別人恨自己！你不就是這樣慣性在操作「恨」的嗎？至於你的死忠鐵粉，那也只能心理分析上的說法，有些人（或有不少人）需要謊言才能活著、好好的活著，所以寧可成為謊言之奴！

是邪?非邪?見怪不怪，其怪自敗；見詭不詭，其詭自亡!

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