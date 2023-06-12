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胡，怎麼說》「侯老三」兩個「狀況外」的剪刀口！

胡文輝

胡文輝

2023/06/12 02:54

侯友宜民調落居第三，而被稱為「侯老三」，他最近力圖振作、頻頻出場到處露臉、拚命搏聲量，但是，他既是中國國民黨總統參選人、又是連任不到半年的新北市長，國政、市政兩頭燒，兩面難兼顧、捉襟見肘、窘態畢露，而出現國政，狀況外，市政，竟也狀況外，同時面臨兩個自己狀況外的剪刀口。因此，在可預見的一段時日，「侯老三」將暫時就是他的專屬位子！

國政，狀況外！

侯友宜學歷都在警大拿的，大半生都在警察系統服務，並出任新北市副市長、市長，國政本就不是他熟悉的強項，說白了根本大部分陌生。

「侯侯做代誌」這一招半式可以頂過不少內政的質疑與提問，如只是市長身分，對份外之大事，也許亦可用這招敷衍過關。但是，身為總統參選人就必須直球對決，在學理、經驗不足、口條又非便給之下，各種國際、外交、兩岸、軍事、全球經濟、總體戰略等國家大政問題，你即使不能真刀真槍提出令人耳目一新的政見及觀點，起碼要能應付過去、或者在不得已時敷衍幾下，也可算勉強撐過去。

侯友宜的國政部分，答非所問以及跳針等「狀況外」情形太頻頻出現，這裡就不舉例了，白、綠兩面夾擊的短片不少，大家各自去看，侯的問題除了他還沒準備好當一個「總統參選人」，國民黨密而不宣的徵召方式及時間太晚，要佔一半以上責任。在5月17日國民黨宣布徵召侯友宜之前，幾乎沒見過侯友宜公開表態要問鼎總統大位，沒表態當然也可以準備及學習國政議題，但目前從他的表現來看，侯友宜團隊及國民黨中央在此之前幾乎都交了白券。

若到九月總統大選公告時，侯友宜若無法做好身為總統候選人的國政準備，並有脫胎換骨的形象及人設表現，而仍然帶著目前的素面參選，想要從侯老三變侯老大、恐怕幾乎是不可能的任務。

市政，狀況外！

這從板橋寶仁幼兒園涉及餵食幼兒三級毒品巴比妥案，可以看出侯友宜為了身兼總統參選人及新北市長兩要職而分身乏術，無法及時掌握問題的嚴重性，造成民怨沸騰，問題拖延而更難善了，這種「狀況外」，未來只會更多。

有說本案在4月底就通報新北市府專線1999，但並未證實，就以新北市府接獲幼兒家長報案的5月15日來看，那正是中國國民黨黨魁朱立倫緊鑼密鼓安排徵召侯友宜、勸退加逼退郭台銘的關鍵時刻，而郭那些天仍在做取侯而代之的最後努力及抗拒逼退，那段時間，侯友宜滿腦子應該都是「參選總統」這件事吧！之後的時日仍就是如何爭取郭的支持及安撫挺郭派....。

所以，新北市侯市府並沒有及時、全力、整合性、跨局處、積極、主動介入處理幼兒遭餵食巴比妥毒品案，幾乎可說就是「斷片」失能了二十多天，不但誤了兒童健康可能受損，也錯失了把案子查個水落石出的許多機會，各方指責如雪崩式湧至，新北市府團隊總算才醒了過來，侯市長才直接面對已不滿至極的家長。

侯友宜忙著選總統的政治話動、把市政大事都丟開而狀況外，卻又想導向政治以減責及卸責，他要求賴清德副總統「交代」檢察官，趕快釐清藥物來源，副總統可以交代檢察官辦案?侯的說法，根本就牛頭不對馬嘴，更凸顯他欠缺法律常識。本案如果新北市府一開始不是企圖大事化小、小事化無，而是早早就上緊發條、繃緊神經，一接獲消息就組專案小組全面介入調查，如果認為該驗尿、驗血、驗毛髮，必須有司法強制作為，可以立即移送檢方偵辦，而不是拖拉至今，種種啟人疑竇的事都出現了。

侯老三，狀況外

侯友宜在狀況外的還不少，例如，台灣歷任民選總統，從未有現任市長帶職參選而當選者，陳水扁、馬英九當選總統時，都早已卸任市長。侯友宜想腳踏總統、市長兩條船，藝低膽大野心大，翻船機會更大!

還有在狀況外的是，侯友宜不是國民黨的老大、不是黨魁、不是黨內實質最高領袖，而李登輝1996年是以現任總統、國民黨魁、總統候選人三合一身份參選首度民選總統。馬英九2008年是國民黨總統候選人、雖非國民黨主席，卻是黨的實質最高領導人，而侯友宜並不具備黨內定於一的地位，未來侯老三狀況外的情況一定很多。

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