胡，怎麼說》雙十論大選與興亡-滅中華民國者，中國（人）也！

年年雙十，今年雙十前夕，總統大選迫近，而中國戰機、軍艦天天在台灣鄰近海空域襲擾威嚇，使得這次大選將是「槍砲口下的民主」，考驗台灣選民的信心。

雙十論大選與國家興亡，我的看法是「滅中華民國者，中國（人）也！」，企圖滅亡中華民國的，就是那個自稱「世界上只有一個中國」的中華人民共和國，它滅亡中華民國的最主要協力者，則是身在台灣卻自認歸屬中國的中國人，以及接受九二共識、一個中國的中國黨。

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可笑、可惡、可憐、更可恥的是，那些被利用協力「滅亡中華民國」的中國人及中國黨，經常喊捍衛中華民國喊的最大聲。他們的下場最好也只像「『宋』張弘範滅宋於此」的那個鎮國大將軍張弘範，身為宋人卻為元朝滅掉了宋朝，還立碑紀念自己的醜行，在碑上被加了一個『宋』字，留下千古奸臣臭名。

利用總統與立委大選藉民主操控選舉、利用在台協力統一的中國人與中國黨、利用認知戰、訊息戰分化台灣、弱化台灣、離間台美、台日等，阻斷台灣的國際連結關係，再一舉併吞台灣、滅亡中華民國，就是一黨專政統治中國的中共政權認為成本最低、CP值最高的侵略併吞式統一大計。

中共政權企圖介入台灣大選，不是什麼新消息，它不但介入、更是狼子野心企圖操控，不過，台灣大多數的選民也不是那麼好騙的笨蛋。中共政權透過在台協力者對台灣大選企圖達成的三段論設計大致如下:

上段:拿下總統、兼取立院多數。

曾搞的紅紅火火、現在仍在搞的藍白合、柯侯郭合等，都是為了達到上段目標。若郭台銘聲勢大起，則以郭為核心吞併掉侯柯，但是，郭的聲勢未能雀起，最近改由柯侯、侯柯相互試探底線，冷眼旁觀，不少穿針引線者，豈只是為藍白合拉皮條而已？而且，藍、白，侯、柯，若無外力介入，憑他們自力絕無法併合，若未來藍白能合，影武者已呼之欲出。

若中共取得上段目標，經濟統合、政治統合、和平協議馬上就端了出來，新的藍白政權不抗中、不保台、不要美日援台，於是，中華民國已名存實亡，在中共一如過往簽了協定再撕毀並得寸進尺、結果就是:中華民國就被他們中國人滅亡了。

中段:總統未勝、立院三黨不過半。

明年一月十三日大選，若藍白合不合都未能勝選總統，但立院結果是三黨不過半，因目前藍、白、綠三黨，中共可說已收服了藍、白兩黨，綠營即使勝選總統，但因國會被藍白軍掌控，加上紅色力量運作較阿扁總統當年更肆無忌憚，不要說阻止「潛艦國造」了，國防預算一定被大量凍結，負責飛彈等武器研發製造的中科院，將回到馬英九執政那8年，遭到大半棄廢。「反戰4廢」的主張，成為藍白顯學，一切朝中、親中、傾中、降中...，結果就是:滅中華民國者，中國（人）也!

下段:總統未勝、立院綠軍過半。

總統柯侯郭無法合、藍白無法合，立委選舉也藍白自行其是，若結果綠軍險勝總統、立院驚險過半。不少人認為，這樣的結果和現狀一致，是最有利台灣前途的，但是，藍白紅絕對不會這樣認為。就中共而言，操控台灣選舉再次慘敗，但他們不會認敗、更不會就此放棄，它們至少會強力保送多個亂台、亂政府最行的幾個藍白立委到立院，像王鴻薇、徐巧芯、馬文君、陳玉珍、白黨黨魁的親兵等等，應該符合需求。

至於，中共只拿到下段，會不會馬上「變臉」擺出動武手段?其實，這點根本不必考慮，因為中共操控介選結果不管拿到上、中、下那一段，它最後都會「變臉」，因為它的目標並沒有改變，它要的結果就是:滅亡中華民國者，中國也!

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