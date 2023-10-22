自由開講》 台灣人切勿選錯總統！

◎何云

建黨已超過百年的中國國民黨與建黨僅有四年多的民眾黨，近月來為了要下架執政的民進黨，正在推行藍白合作，協調該由哪個黨擔任總統而爭吵不休。擔任民眾黨主席的柯文哲（簡稱：柯P）是該黨的總統參選人，他不顧冶國的經驗和實力還遠不如曾祖級的中國國民黨，竟不自量力認為其人氣和民調都超越曾祖級政黨的總統參選人，從不退縮，也不妥協，問题在於其自滿會維持多久。

近日傳聞柯Ｐ和無黨籍富豪總統參選人郭台銘合作的可能性大增，但誰出任總統，誰擔任副總統將是最難協調的主題，因為郭董已有剛放棄美國籍的女副總統參選人，所以即使柯郭協調成功，最後還是三腳督的選戰。對應不爭氣的弱勢中國國民黨參選人和日益被諸多在野黨唱衰的民進黨，民眾黨總統參選人柯Ｐ或將逐漸自認只要和郭董合作即有勝選的機會，值得一搏；反正，柯Ｐ是機會主義者。為著參選總統柯Ｐ近日來常穿西裝打領帶，面貌也變得很嚴蕭，可是不少人還是喜歓他從前那種說話時讓人笑破肚皮的可愛相貎和奇怪笑容。

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圖中人物從左至右依序為：無黨籍總統參選人郭台銘、民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜。（資料照）

不到三個月台灣的選民將要投票選總統和立法任委員了。大家須要清楚中國國民黨是奉行自以為是的「九二共識」，「兩岸一家親」不再認同「漢賊不兩立」甚至於容認一些黨員賣台投共；民眾黨也是主張「兩岸一家親」親共而畏戰的新政黨，反觀民進黨，則是以「保衛大台灣」為主軸，立志助台灣轉型留在民主陣營的純台灣政黨。台灣的理智選民切勿選錯人而後悔莫及。

（退休高雄市民）

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