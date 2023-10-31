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自由開講》沒有民主程序這叫政治苟合，沒有政策先行這叫政治分贓

2023/10/31 09:49

昨天會後記者會，柯P重覆了二項他一再提及的論點，純粹是民粹語言，甚至可以說是全然的謊言。（資料照）

◎李文忠

在野黨希望政黨輪替理所當然，藍白合希望勝選理所當然，總統選舉一對一也理所當然，綠營有也應該要有這種底氣及準備。

歐洲多採內閣制，聯合政府已有百年歷史，國人並不熟悉，從藍白領袖的發言可看出他們也不了解。謹從民主憲政的原理及歐洲的經驗來剖析刻在進行的藍白政黨談判：

朱立倫說：「之前討論的那些方案（指民主初選、全民調）都已經不存在了，現在進入新的階段，就是政黨協商」。所以是政黨協商取代探求民意、民主競爭？這必然是密室交易、政治苟合。

據說昨日上午談判的兩大目標，第一個是理念上的合作，也就是柯P朗朗上口的「先政策後人事」，請問二黨除了「下架民進黨」、「追求兩岸和平」（註一）外，在重大社經議題上的政策是什麼？我一再提醒：歐洲的經驗是政黨提出政策→談判妥協簽署正式協議書對外公佈。昨天朱柯會對政策面向已有啄墨，值得肯定，但語焉不詳，不成體系。我不得不厭其煩再說一遍：跳過這些程序，必然是表面上喊喊口號，實質政治分贓。萬一勝選，這個雜湊的班子必然衝突不斷、笑話不斷，直接傷害國家及人民！

後續評論

昨天會後記者會，柯P重覆了二項他一再提及的論點，純粹是民粹語言，甚至可以說是全然的謊言。

第一，「目前台灣贏者全拿、權力毫無節制的狀況必須被改變。」

評論：毫無民主憲政常識，柯P大概沒有修過大一憲法課。以內閣制為例，執政黨必然同時掌握行政權及立法權，如席次不足，就必須組成多數聯盟，也就是聯合政府。少數執政是不得已之舉，基本上不穩定。至於人民關切的民主制衡問題，則仰賴政黨競爭、國會監督、定期選舉以及司法獨立、媒體監督、公民社會…等。

第二，「兩個截然不同的政黨，可以坐下來互相討論、相互合作，…是台灣走出兩極對抗的契機。」

評論：不就是為了奪取政權嗎（這沒什麼錯）？他竟好意思多次提出這種神聖的口號？台灣政治惡鬥源自：

一、國族想像、兩岸政策的不同，二政黨&政治人物惡意抹黑對手，無的放矢。就後者而言，柯P本人的人品、教養、口德正是這種惡質文化最糟糕的代表之一（雖然他也是受害者），所以恰恰也是激化兩極對抗的重要源頭。他還多次提出「希望替台灣帶來新的政治文化」、「正直、誠信」、「解決過去30年藍綠統獨兩極對抗」、「團結台灣」，真是愛說笑！

*註一：從藍白領袖公開的言行，可以看到他們追求的和平是屈膝式、退讓式的和平。人類的經驗是這不會帶來和平，而是屈辱，屈辱之後還是得面對戰爭。

（前立法委員）

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