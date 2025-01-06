自由開講》從民眾黨的起落看政治事業的經營

◎ 徐逢桂

源起於對藍海市場的開拓，走中間淡藍淡綠路線，吸引白色力量的投入，意圖推倒藍綠主導分配之政治市場壟斷的高牆。第二任台北市長選舉結果，攻陷了淡藍青壯年市場，完成了最終品牌定位：中間偏藍，拒絶小英引薦加入民進黨創立白色新山頭的想法，接著成立民眾黨，執行收編被國民黨招安後的親民黨殘餘勢力和吸引原地方政治世家接班人以鬆動國民黨地方基層派系的戰略。

柯文哲涉貪官纏身，日前請辭民眾黨主席。（記者陳逸寬攝）

黃國昌提著滅藍計畫加入民眾黨，刻意與國民黨代表地方利益的立委結合，推出諸多不合憲的法律，大量分配財務預算給藍營基本盤縣市和老人免繳健保費以固守既有的老人票，縊殺中間偏藍選民對國民黨改革的期望。

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柯P和黃國昌都有嚴重情緒障礙，容易因為不安全感、有恐懼或受威脅、害怕自己不夠好、感覺自己被攻擊、潛意識的負面情節、對重大事件失控的無力感等情境引起焦慮暴怒，不能成為很好的策略領導人，以致無法很好地隱藏其戰略意圖。

民眾黨立委黃國昌。（記者塗建榮攝）

最終，國民黨察覺地方派系金主被奪、中共對柯P競選總統的支持和民眾黨積極搶奪對岸話語代表，嚴重撼動國民黨的市場根基。沉得住氣的朱立倫將計就計，黃雀在後，表面上泛藍一家親，暗中則指示同黨議員針對京華城案告發，操作是執政黨對民眾黨的清算鬥爭，收割白綠，坐收漁翁。而威京小沈也發現到不對勁，要被犧牲了，所以咬起藍綠，指控京華城案也遭郝市府官員和林欽榮白手套索賄。

柯P：「錢就像魔戒，戴上就拔不下來。」從柯P起訴書看出，雖說掌握政治權力，可以分配大量的政府職位、制訂政策圖利，調和仲介酬佣。然而，選舉敗北，仍可於公共政策的議題商品中持續地收割韭菜，圖求東山再起。從政的確是一種高風險卻有利可圖的事業，「政治不難，找回良心而已」。

（作者為資訊服務業者）

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