自由開講》當技職教育不再注重一技之長

沈璟萱

工總秘書長蔡練生日前感嘆台灣製造業缺工情形嚴重，「年輕人不願吃苦，寧可坐辦公室領22K，也不願意進工廠學一技之長」。缺工問題或可追根溯源到台灣技職教育的不完善。

古代社會「萬般皆下品，唯有讀書高」，後來因應行行出狀元的風氣，台灣的教育開始有了高中和高職，甚至是專科的分類。然而，在「7分都能上大學」的歪風之下，教育體制似乎又往回走，本應以培養專業人才為主的高職和科大，現又回到要高職生念書而不練技能的時候，如此惡性循環，對台灣未來專業人才的培育是硬傷。

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本應以培養專業人才為主的高職和科大，現又出現要技職生「念書而不練技能」的傾向。（資料照）

筆者認為，教改需大幅落刀，應該要分幾個大方向前進。首先，政府應將後段班的大學勸退，將學術資源集中給有心並真正想求知的人。如此一來，上大學的門檻變窄，在競爭變大的前提下，學生也會更加努力念書，更會珍惜教育資源。

再者，將高職與高中的界線劃清。許多高職設有應用外語或國貿科等，令人匪夷所思，在高中也可習得的東西卻要在高職教，況且培育出來的人才也沒有較為出色。因此，將文與商類從高職剃除是首要之舉，再將高職的工科課程與台灣的機械廠商結合，讓工廠進學校找徒弟、找肯願意學習的人。若是有學生覺得不堪負荷，不想走工科的路線，學校須有一套安排轉學至普通高中的機制。

如此，會繼續留在高職的學生，就是那些對工業有真正興趣，並願意學習的學生。科大的制度也應調整為針對技術提升的殿堂，而非跟普大的研究專業重疊。

第三，國內應注重專科學校的教育。例如高餐、文藻，此類有專業技術的學校，應讓這些專科學校回歸最純正的專業。好比說，高餐就應著重培養餐飲人才，如：品酒師、調酒師等。文藻則應著重培養專業語言人才，甚至與翻譯結合。以上舉例的兩間學校目前都已成為大學，增設了很多原本非其專業的科系。如此老字號的兩間學校，卻為了升格，拉低整體教育素質，令人不勝唏噓。

台灣近年來的工業力求轉型或朝智慧化邁進，但在嚴重缺工的狀況下，迫使台商只能外移，整體技術外移，未來台灣引以為傲的工業產業將不再具有優勢，台灣也不可能僅靠半導體神山護全國。因此，希望教育部能重視此問題，否則後段班大學倒閉只會更嚴重，屆時引發人才及技術外流的負面效應，可就追無可追了。

（學生）

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