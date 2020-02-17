高教展望》高職生10年減少10.5萬人

高中與高職學生人數占比

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕教育部統計，高中職學生一○七學年較九十七學年共減少約十四萬人，其中高職生就少了十．五萬人。全國私校工會理事長尤榮輝表示，一○九學年度後，高中生人數估將首度超過高職生，私立高職早已面臨招生困難，私立科大很快也將有招生危機。

108學年 私立技職校院缺額2.8萬人

尤榮輝直指，政府一○三學年起，實施高職全面免學費政策，但仍難抵擋高職學生減幅，已衝擊私立大學及技職校院招生；一○八學年大學新生缺額逾四萬人，私立大學缺額一萬八千人，私立技職校院缺額更達二萬八千人。

尤榮輝分析，社會「唯有讀書高」的觀念難扭轉，多數家長不願讓孩子讀技職。另部分私立科大爆出弊端，破壞整體形象；部分一般大學也著重技職訓練，部分科技大學反而不像技職教育，均使私立科大的招生每況愈下。

高職「高中化」 技術人才斷層

私立科大校院協進會理事長徐守德對於高中職將「合流」的說法，擔心恐是高職「高中化」，高職持續萎縮，基層與中階技術人才斷層。

教部︰拓展生源採取多項策略

教育部回應，高中與高職的課程不同，高職已分流為十五群，政府設立職業試探中心，協助國中生適性選擇符合個人的學習發展方向。為協助技專校院拓展生源，則採取數項策略，包括開放四技二專進修學制單招，不須統測成績入學；推動技專多元專長培力方案，以利企業員工訓練更直接與技專校院合作等。

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