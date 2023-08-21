自由開講》老師也該有心理假？！

◎劉韋廷

據報載國內有十多所大學實施「心理假」制度，希望讓學生在就學期間如果壓力大，需要時間喘息，可以向校方請假休息。有的學校允許每學期可請三天，不用附證明，校方端由導師與心理諮商中心提供關懷，這項措施在少子化浪潮的高等教育可謂好事一樁。然而，作為教學者的老師們實在也需要心理假，特別是沒有正式職缺的兼任或代理教師，請假程序麻煩，首先要找合適人選代課或另外找時間補課，其次要冒著教學評鑑不佳風險，於是大多不敢貿然請假。

當大眾把焦點放在關懷學生的身心，別忘了教學者亦是重要，老師也是人，並非鐵打的機器人。營造友善的教育環境，正向循環，呼籲校方在關心學生的同時，也給老師喘息的機會。（https://www.freepik.com/）

大學教師身負「教學、研究、行政」三大領域，其中以研究最為重要，升等通過與否，端看研究績效。研究寫作需要花費大量時間，至於教學備課也是一樣，因此學校鼓勵有行政職的老師可減授鐘點，目的在於減輕負擔，專心做好研究。但這些是理想狀態，很多時候並沒有辦法如期所願，比方處理學生問題，包含課業、生活等壓力來源，以及參與會議，像是行政與學術研討會，還有努力招生，這些林林總總加起來，就會把研究時間切割得相當零碎。

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總的來說，老師們要「請假」並不是件容易的事，不少老師礙於壓力，總是盡力地把教學做到最好，就算生病也要上課，因為深怕學生投訴。對比學生有心理假，相信老師們的壓力不會比學生少，在研究壓力下，身體就會出狀況，失眠與焦慮是常見的，連帶地影響教學品質的優劣。當大眾把焦點放在關懷學生的身心，別忘了教學者亦是重要，老師也是人，並非鐵打的機器人。營造友善的教育環境，正向循環，呼籲校方在關心學生的同時，也給老師喘息的機會。

（大學兼任助理教授）

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