自由開講》防止2026韓流捲土重來，民進黨要儘快做好布局！

相信以陳其邁能力，絕對能在所剩任期，以「公親」角色，「喬」好民進黨高市黨部主委人選；在市長候選人，更能折衝尊俎，減少不同派系紛爭流失選票。（資料照）

◎葉宇晉

高雄百里侯之爭只剩兩年，相信很多高雄市民都有一樣想法：擔心韓流再現。讓高雄市政再次空轉、建設停頓，是很多高雄人的夢魘。相對柯志恩已經接任國民黨高市黨部主委，提早為2026市長寶座布局，民進黨不僅黨部主委談不攏，市長候選人也有多重派系相爭，不免令人憂心。

柯志恩伶牙俐齒，能說會道，有前任高雄市長韓國瑜影子。她與剛卸任黨部主委，不善言語的黃昭順有很大不同，不容小覷。2022年市長選舉，柯志恩一舉拿下52萬9607票、得票率40.16%，在歷屆高雄市長藍營候選人得票率中，僅輸給2018年韓國瑜的53.87%、89萬2545票，位居史上第二。另外2022議員選舉國民黨拿下29席，仍比民進黨27席還高。再經過這四年「表面」深耕高雄，柯志恩再戰2026，來勢洶洶，選情漸從小漣漪引發滔天巨浪。

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陳其邁最重大政策當屬輕軌成圓，但這畢竟是陳菊時期決策，完工只是時間問題。至於涉及拉近城鄉平衡發展重大建設，例如岡山–路竹延伸線、捷運黃線、國道10號里港交流道延伸至六龜新威大橋，雖已開工，但無法於卸任前完工。國道七號、高屏第二快速道路、台86線快速公路延伸至內門，還在路線優化、環評階段，距離完工遙遙無期。比較陳菊市長任內陸續完成高雄展覽館、高雄圖書總館、海洋文化及流行音樂中心、高雄港旅運中心；陳其邁市長任內，中央挹注資源，並完工之重大建設其實並不多，偏鄉的重大交通建設也尚未付諸實現，當成政績較為牽強。

深綠選民不容分裂，相信以陳其邁能力，絕對能在所剩任期，以「公親」角色，「喬」好民進黨高市黨部主委人選；在市長候選人，更能折衝尊俎，減少不同派系紛爭流失選票。但是另一方面，高雄在2010年縣市合併後，因資源分配仍著重人口密集市區，造成城鄉發展有失衡之勢，以致偏鄉市民略顯剝削感，也是不爭事實，未來恐將成為選戰攻防議題。建議陳其邁在僅剩的兩年，加強「原高雄縣區」公共建設，候選人也應提出區域平衡發展具體論述及作為，以防高雄人再次被類似「迪士尼」、「F1賽車」、「跑馬場」、「太平島挖石油」、「早稻田設分校」等打高空、不實言論所蠱惑，使人心意迷亂又投錯票。

（行政工作者）

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