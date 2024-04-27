自由廣場》鴻海「綠」了，KMT能不「綠」嗎？

◎ 吳海瑞

全球領先的IC設計公司聯發科集團，二十二日宣布將與泓德能源旗下星星電力簽署太陽能購售電合約，將自二○二五年起導入每年五千萬度的綠電。而除了太陽光電外，聯發科也會進一步擴大綠電使用量體，如風電等，這是該集團為達到二○五○年淨零排放目標，跨出重要的一大步。

無獨有偶，鴻海同一天也宣布，響應RE一○○倡議，承諾二○四○年全球廠區將一○○%使用綠電。為取得綠電或綠電權益，鴻海在此之前已進軍綠能事業。去年三月，與中華開發資本規劃共同成立開鴻能源公司，布局台灣綠能電力事業，資本總額目標六十億台幣。

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今年三月，鴻海與香港旭智資本簽署協議，合資成立綠能資產管理公司，並規劃發起設立綠能開發基金，規模七十億人民幣，共同拓展中國太陽能、風能及配套儲能等綠電產業。未來也會在第二大生產基地越南，規劃設立綠能基金。

加入RE一○○的企業必須公開承諾在二○五○年前達成一○○%使用綠電的時程，並逐年提報進度。目前全球已有超過四○○家企業成員，包含科技、金融、食品飲料、服裝流行、美妝保養等各產業，台灣有三十二家，以科技業為多，如台積電、聯電、華碩等。

Apple是RE一○○成員，做不到蘋果在意的事，恐怕會掉單，這是鴻海的第一個壓力，第二個壓力是鴻海綠電布局落後其競爭對手，二○二三年跨國非政府組織綠色和平對iPhone三大組裝廠的評價(指標是綠電比例、倡議積極度)鴻海維持D+的評比，而和碩、中國的立訊，分別進步到C 、C+。

鴻海綠化何以慢半拍？與前董事長郭台銘有關。二○一九年他在臉書痛批再生能源是錯誤政策，公開以再生能源不穩為理由，對台灣推動企業使用再生能源政策持負面態度。兩年後，已卸任的他在兩岸企業家紫金山峰會上也是如此表示。

四大公投落幕後，郭董預告「明年(二○二二年)一定會缺電，大家做了決定就不要埋怨」，其情緒話語的背後就是「二○二一年底公投若通過，二○二二年就可以發電」的邏輯，可見他對核電有「定見」，這也包含二○二三年五月的「一縣市一核電(SMR)」競選政見，有人善意解讀這是郭的即興之言。

「能源政策錯誤說(打綠、擁核)」，究竟是有心人士誤導郭董，還是郭董洞見引導了反對黨，現在已經不重要了，重要的是(這個命題)鴻海給了答案！（作者是專業經理人）

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