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自由開講》台灣死刑存廢是大法官還是人民作主？

2024/05/01 15:25

◎張天泰

台灣死刑釋憲案已在4月23日於憲法法庭開庭辯論，最快7月下旬對死刑是否違憲做出判決。國民黨立委提及近八成民眾不贊成廢死，另點名九名大法官，具廢死心證。而民進黨團總召柯建銘認為，是否廢死應該要有社會共識及民意基礎，要審視國民感情思考到民意。

由37名待決死囚提出死刑釋憲案，憲法法庭23日開庭言詞辯論，死囚訴訟代理人、法務部等將到庭陳述意見、交互詰問，並邀請專家學者表達看法，討論死刑是否違憲等爭點，由審判長許宗力（中）大法官主持。（資料照）

廢死立場就算是同黨也有不同聲音，恰吉（台語）王世堅為民進黨立委，但提出廢除死刑等於是剝奪受害者的討回公道的權利，任何人都不應該慷被害人之慨，幫受害者原諒犯罪者。。

廢死議題在台灣社會被高度矚目，已引起絕對二元對立和激烈衝突，是每到台灣政治選舉，多數候選人避開不談的話題，因害怕提及廢死政治立場而損失選票，甚至競選對手會拿廢死議題當作攻擊工具，但「到底要不要廢除死刑」有其相關問題與刑罰學說，有密切的關聯；而不同的刑罰學說，針對於哪些事實是和道德判斷相關與不相關，是有不同的解讀立場。

（一） 嚇阻說

嚇阻說是立基於嚇阻效用，刑罰及刑罰量刑多重，其中關鍵是在於能不能對其他想效尤犯罪者的人發揮阻嚇作用。在立基於嚇阻說的大前提，假如恢復執行死刑能減少重大刑案的發生，這便是刑罰唯一和道德具有相關的事；如果執行死刑能夠有效降低重大刑案的發生機率，在此前提下，就算有些死刑犯願意洗心懺悔，重新做人，亦或有一些死刑犯其實是因為司法不公所造成的犧牲者，但在立基於嚇阻論的學說視角，以上事實都是不相關的，而被選擇忽略。

（二） 改造論

而有另一些刑罰學說是建基於改造論，刑罰設置的最大目的是要讓犯罪者改過自新，去惡從善。在此前提下，刑罰懲教與法律制度是要能使犯罪者有機會誠心懺悔，改邪歸正，去惡從善，最後知恩報恩成為對社會中有貢獻的一份子，這是刑罰和道德判斷唯一具有相關的事實；基於此前提與這事實促使我們主張廢除死刑，所以改造論必然會忽略嚇阻說所強調－「死刑制度能對欲犯罪者發生巨大的阻嚇作用」，因為在改造論者的眼中這些都是不相關的事實。

（三）報應論

接續介紹報應論，報應論認為一個人是否有犯罪，犯了怎樣程度的罪行，這才與道德上相關的事實。如果將為了降低犯罪率而把犯極小罪的人處死，這也是與道德判斷不相關的，在報應論者的觀點，哪一個死刑犯是不是無辜，死刑犯的罪刑與刑罰是否相等，除非犯人犯了必須制裁的死罪，才會執行死刑刑罰，不然不輕言執行死刑。

然而，有些人贊成死刑，在討論的過程中常會看到此句話「殺人償命，欠債還錢」。這便是立基於中國古代民間小說中的世界觀—把殺人犯執行死刑後，能帶其的三魂六魄帶到陰間與閻羅王交易，把受害人的命贖回陽間。於是，死刑發生了償還的作用。但事實上，把殺人犯執行死刑，從生命不可回復的角度來討論，結果只是損傷了另一條生命，且發揮不了償還的公平作用，綜上，如何為廢除死刑議題提供一個合理論據和理論基礎，在此議題中並做出較正確的道德判斷，是視乎我們接受哪種世界觀以及立基於何種理論基礎而定。

回到台灣的死刑存廢議題，背後顯現當人權與民意相互衝突時，折衷之道為何？有什麼事比人權更至高無上？上述問題更值得台灣社會大眾在面對廢死議題時，重新做深度討論和思辨對話。而有關死刑討論在台灣已有長久歷史，引起合憲、違憲派的辯證看過去1990年大法官264解釋，認為死刑是合憲的，另外1999年大法官476解釋也宣判合憲性。

廢死議題也牽涉如何避免冤假錯案，廢除死刑的標準，執行的情形也要重新檢視。但長期以來，就人權而言，國家不該有掌握人民生死大權；就實務面來說，預防機制確立，完善社會安全網，才是根本解決之方，也是文明先進國家的基本態度。而今年七月下旬大法官對死刑是否違憲做出判決，過程必須尊重大法官，尊重司法獨立法治國精神，但立法院有責任需檢視廢死議題，包含哪些是嚴格判死刑？哪些不用判死刑，等到大法官解釋出來，靜待違憲或不違憲可再做後續的判斷行動。

（政治工作者）

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