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自由廣場》請問立委／虐童致死與縱火釀46死 誰更該死?

2024/03/16 05:30

◎ 趙萃文

針對虐童命案，國民黨籍多名立法委員配合輿論提案修法，包括殺害十二歲以下幼童一律處無期徒刑或死刑，違犯刑法第286條虐童遭判徒刑者不得假釋，施虐十八歲以下未成年致死，比照殺人罪可處死刑等。

但針對虐童、殺童一律處死，在法理上存有幾個問題：倘若保母、父母主觀上是出於殺人故意而虐童，就應直接適用刑法殺人罪，根本不應適用第286條虐童罪論處，修法改為適用虐童罪，反而是輕縱罪犯，多此一舉。

其次，虐童致死固然極為可惡，惟現行刑法強姦殺人、強盜殺人、擄人勒贖撕票等，皆可處無期徒刑或十二年以上徒刑，尤其近來受兩公約影響，實務上最高法院極力迴避死刑，陸續產生多個判決，諸如殺人主觀上出於間接故意不得判死，患有精神病被告不得判死等，就以高雄城中城案造成46死被告黃格格為例，最高法院亦維持二審依間接故意殺人判無期徒刑定讞。依此脈絡，若是出於間接故意而火燒幼稚園、精神病患殺害幼童，或如年初發生的國中生遭同學刺殺，能否處死刑，即有爭議。

再則，在逃避多年後，憲法法庭終於直面面對「死刑是否違憲」爭議，針對王信福等37件死囚釋憲案定於4月23日開庭辯論，極有可能模仿德國刑法逕自宣告死刑違憲，或將刑法及特別法中大部分得宣告死刑罪名宣告違憲，則國民黨立委針對虐童大動作修法處死，是否會立即被憲法法庭推翻？值得關注。

孩子若不快樂，大人的一切奮鬥都是白費。這是數年前的一則選舉廣告，亦為家長心聲。然而，台灣的兒童快樂嗎？人權是否受到應有的保護？教育文化與社會環境是否符合他們的願望？民國99年通過民法第1118條之1、刑法第294條之1修正案，宣示孝道扶養義務不再像傳統儒家觀念那般僵化生硬，而是依個案實際情形作彈性處理，喚醒為人父母者角色。傳統以來「天下無不是的父母」觀念為之一變。

但徒法不足以自行，我們迫切需要的是集體的社會文化認知，也就是建立對兒童生命、自由與尊嚴的尊重態度，將兒童福利的思維方式，由成人觀點轉化為以孩子的最大利益為出發點的原則，始為正辦，立委們必須慎思。 

（作者是大學助理教授，輔仁大學法學博士）

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