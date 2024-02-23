自由廣場》大法官沒有暫停鍵

◎ 崔家瑋

莊勝榮律師在自由廣場發表〈死刑是否合憲 應留新政府討論〉（下稱「莊文」）認為現任司法院長許宗力任期即將屆滿，因此有關死刑是否違憲之重大議題，應交由新總統任命的院長決定，方符新政府代表的新民意。

但在憲政體系，司法權本有其專業性與獨特地位，司法權與多數民意之「抗多數困境」更是大一法律系學習憲法時的基礎知識。司法權本就不須「符合民意」，而是遵循憲政體系中的權力分立原則，以扮演好基本權利的保障者。

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其次，我國並無司法院長任期將屆滿就不處理重要議題之憲政慣例，莊文混淆行政權「看守內閣」與司法權之功能，也忽略司法權在基本權利保障上的角色。

能被憲法法庭受理之案件，均與憲法上基本權利之保障息息相關。若僅因院長任期屆滿就要求大法官偃旗息鼓，不僅會使大法官之職能受到限制，更與《憲法訴訟法》施行所欲達成之權利保障的目標背道而馳。大法官沒有暫停鍵，若因院長任期屆滿而無法處理基本權議題，才是背離憲政制度之舉。

莊文指出，大法官已在多個案件中表明死刑並未違憲之立場，就已做出先例的議題並無處理之必要，否則將動搖憲法之穩定性。但姑且不論憲法穩定性通常被用來處理修憲門檻之高低，與本文討論議題相去甚遠，大法官並不是第一次就已做出憲法解釋之議題重新處理，並加以變更。例如一一一年憲判字第二號判決，變更釋字六五六號解釋之意旨，認為登報道歉是侵害人民表意自由而違憲。又如釋字七九一號變更釋字五五四號解釋之意旨，認定刑法二三九條通姦罪違憲。這些案例均說明，憲法法庭本來就可因應社會變遷而修正已過時的法律見解，憲法穩定性並不應作為阻礙憲法變遷之理由。

在死刑議題上，莊文指出釋字一九四號、二六三號與四七六號解釋已分別處理過相關議題，並得出合憲之結論。然而距這些釋字做出的年代，台灣不論是人權保障、社會背景均有許多重大變遷，例如台灣陸續將國際人權公約內國法化、社會對於人權意識亦逐漸提升。這些均是莊文高喊憲法穩定性時所未考量到的。

同時，莊文以前述案例論證亦有瑕疵。除一一二憲判字十三號判決實質變更了釋字四七六號解釋，釋字一九四、二六三、四七六號解釋亦非解釋死刑違憲。前兩者是對「絕對死刑」的合憲限縮，後者是對毒品，而非本次憲法法庭受理之殺人案件。

莊文指死刑議題牽涉廣泛，包括民意、政治、法律、宗教、犯罪學、刑事政策等。然而為何莊文主要論點高舉新民意，而忽略其他議題層面，未見論證。莊文亦忽略一點，亦即延後相關的議題討論，須有助於討論更加完善，方足以證立延後之必要性。然而莊文隻字未提。

總之，死刑議題固然牽涉甚廣，但延後並不能更好地處理問題。延後看似有更多時間，可做出更完善討論，但往往到最後卻是持續置之不理，影響相關基本權利之進程。從釋字七四八號解釋亦可發現，憲法解釋可以達成引領社會變遷的目標。若認為現在的討論不夠周延，較適當作法應是積極促成更多討論，而非消極地認為應該推遲。

（作者是台大法研所研究生）

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