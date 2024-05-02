自由廣場》給馬同學的公開信

◎ 盧正邦

「春秋責備賢者」，你我固未必堪為賢者，然可一本思齊賢者的精神，我作為你的高中及大學同班，知你不謂不詳，對你的作為，尤有春秋言責。

習近平這幾年好大喜功，對內高壓專制，對外則與自由民主世界為敵，變本加厲，你卻反而對他讚譽有加，進而跨海與他唱和。何以致此？你功名心重的投機本性使然，特舉例以證。

請繼續往下閱讀...

我們就讀建中的文組班有我及三、五同學甚好涉獵文史課外書，而你不在其中（除令母囑讀《古文觀止》外），因你本無強烈獨立純摯求知的稟性。及至台大，仍在威權年代時，我們滿腔熱血，發動及參與爭取言論自由及民主的校園活動，你也從不身列其中。相反，你汲汲營營於「忠黨愛國」，為獲取國民黨的中山獎學金鋪墊。你更知取悅在台的美國政府單位，大三暑假獲邀訪問美國。可惜你枉為留美學生，根本沒學到美國所表徵的自由民主價值，在哈佛你泰半時間與精力皆投於「反共愛國聯盟」活動，為的是博得國民黨當局的垂愛以進身，所謂「反共」只是身不由己的必要手段。今日你之疑美，也就其來有自。

爾後，你果不其然能入讀哈佛，最佳登龍階，助你畢業後旋即入府佐理蔣經國。你貌似崇仰蔣經國，卻不師承他「三不」的堅决反共精神。自此以後，你位居要津，集各方關注，令你善於作態本能發揮盡致，先暗阻連宋當選，再訛李登輝及選民，大談「生為台灣人、死為台灣鬼」，掇得大位。

然你現今卸任多年，為不甘寂寞，不惜配合中共對台統戰，高唱「振興中華」，無視中共所作所為適足損害「中華」。你又附和中共稱反對「台獨」，明知台灣人民九成以上不接受中共統治，中共的「一中原則」只不過是為了切斷台灣的外援。你甚至說「首戰即為終戰」，為共軍張目，恐嚇台灣人民，散布失敗主義，助中共不戰而勝的企圖。台灣海峽兩岸要和平，但無論用何名目，絕不能如中共所欲，置台灣於其治下為代價。

最後不得不提馬英九你的一貫虛偽，你說過的話有哪句出自真心？「六四不平反，統一沒得談」言猶於耳。

你出生地香港慘受中共壓迫，多少港人流離落難在外，你有表示過一絲同情？你反而為能與壓迫者握手言歡而沾沾自喜。罷罷，馬英九，奉勸你好好閉門思過，免受晚節不保的罵名。

（作者是美國律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法