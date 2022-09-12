綠學院觀點》碳權賭城指南：交易篇

看不見又摸不著、沒有實體的碳權，產生各種資訊不對稱是非常自然的現象，這時若有動機不良的中間商打著認識莊家的名號一物多賣、甚至賣假貨，真的會讓企業栽了跟頭，碳權詐騙的新聞時有所聞。我們今天要提供的指南，就是介紹讓交易透明化、減少中間商參與的方式：碳權交易平台。

劉哲良、楊雅雲

〈碳權賭城指南：莊家篇〉

〈碳權賭城指南：玩家篇〉

玩了俄羅斯輪盤幾個小時之後，你感覺該換桌轉換手氣，這時有個跟你同桌一起玩的美國人裴洛西在你耳邊悄聲說：

「我認識這間賭場的行銷經理，他們剛剛替一個新客人，據說是個有錢的商人，開了一間VIP包廂讓他單獨在裡面賭，裡面有吃有喝有玩，要不要一起來？」

在賭場莊家的地盤上扮演莊家的代理人，只怕其中有詐吧，你提高了警覺。看不見又摸不著、沒有實體的碳權，產生各種資訊不對稱是非常自然的現象，這時若有動機不良的中間商打著認識莊家的名號一物多賣、甚至賣假貨，真的會讓企業栽了跟頭，碳權詐騙的新聞時有所聞。

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我們今天要提供的指南，就是介紹讓交易透明化、減少中間商參與的方式：碳權交易平台。

，在全球開始追求淨零排放的趨勢下，僅是減量並無法滿足淨零排放，例如使用太陽能或其他再生能源來進行減量，最多只是排放為零，但是現在要的是負排放，也就是排放得是負數才行。（AP）

碳權賭城指南教你認識四種平台莊家：各國政府、聯合國、國際獨立機構、私部門平台

上一篇我們認識三種賭場莊家，他們分別是各國政府、聯合國、國際獨立機構。莊家自然不希望中間商亂換籌碼，因此由莊家出面開辦碳權交易平台是最為合理的，就跟賭場會有籌碼兌換中心讓你交易籌碼一樣。不過因為有些碳權確實可在外面流通，加上許多人創業心切，又只要冠上區塊鏈blockchain、AI等就有募資題材，於是許多人都跟綠學院說他們要成立碳權交易平台，這就形成了現有的四種平台。

‧ 碳權賭場的平台莊家一：各國政府開設的總量管制排放交易平台

就如同各國政府開設證券交易所一樣，碳權自然也不例外，歐洲、美國、中國大陸、日本、韓國等都有建立碳交易市場，《碳權也可以投資？小資族靠碳權ETF月賺50%！》裡面說的歐盟排放交易機制、美國加州排放交易機制、以及美國區域溫室氣體倡議（RGGI），他們所核發的碳權構成的強制性市場就會有像證券交易所一樣的交易平台，讓供需雙方容易找到彼此來進行交易。

‧ 碳權賭場的平台莊家二：聯合國CDM的碳權交易平台

上一篇我們說過聯合國CDM要退場了，現在已經不接受新案件的申請；此外，已核發及待核發的CDM碳權，也就是CER，如何過渡到新市場機制中，則仍待聯合國氣候大會的決議。

不過已取得的CDM碳權，仍可在市場上進行交易，以滿足不同的需求，只要上聯合國碳抵扣平台網站（United Nations Carbon Offset Platform），搜尋你喜歡的碳權類型，例如再生能源、植樹造林等，就可以買到CDM核發的碳權，網站還會發給你一張證書，證明你持有碳權所代表的減量成效。

眼尖的你這時會發現不同種類的碳權價格竟然並不相同，例如這幾年特別流行自然碳匯，明明都是同樣代減一噸碳的認證，太陽能、風力發電等再生能源目前在市場上的價格沒有森林碳權來得高，自然碳匯儼然成為負碳技術中的時尚精品。

造成價差的原因很多，其中一個原因是，在全球開始追求淨零排放的趨勢下，僅是減量並無法滿足淨零排放，例如使用太陽能或其他再生能源來進行減量，最多只是排放為零，但是現在要的是負排放，也就是排放得是負數才行。因此，像造林或其他可以直接把碳從大氣中捕捉下來的負碳技術，因為開始被需求，因此其碳權價格也相對較高。

‧ 碳權賭場的平台莊家三：國際獨立機構黃金標準（Gold Standard, GS）兼營的碳權交易平台

四個核發減量認證的國際獨立機構只有黃金標準（Gold Standard, GS）自己兼營碳權交易平台，其運作方式跟前面提到的平台莊家二類似，只要上GS網站，搜尋你想要買的碳權類型，就可以買到GS核發的碳權，網站也會發給你一張證書，證明你持有碳權所代表的減量成效。

這裡不同類型的碳權價格也不相同。更有意思的是，目前GS平台上的碳權平均價格一般較CDM的碳權來得高。這是因為GS鼓勵專案執行過程可多與SDG目標進行連結，比如多雇用當地人來執行減量專案、促進地方經濟發展等，符合SDG目標，以彰顯GS專案所產生的碳權，不僅只在意減量結果，還注重執行過程，也就是要更高品質的碳權。

‧ 碳權賭場的平台莊家四：成立很簡單但要靠實力活下來很不簡單的私部門平台

我們很熟悉的另一個國際獨立機構VCS（Verified Carbon Standard, VCS）沒有兼營碳權交易平台，因此就需要其他平台提供交易。

其實人人都可以在自願性市場裡開設碳權交易平台，但問題是有沒有人願意把他的碳權拿到你這裡賣，以及有沒有人願意來你平台買碳權，這並不是一件容易的事。《取得森林碳權後，去哪裡買賣？》中我們介紹新加坡大氣碳交易（AirCarbon Exchange, ACX）和新加坡氣候衝擊交易所（Climate Impact Exchange, CIX）就是兩個私人碳權交易平台例子，平台生意最大的特色就是要花長時間把供給端和需求端穩定地建立起來才會開始收穫，因此不要覺得好像別的國家有碳權交易平台很了不起，臺灣沒有就好像很遜。

不同平台的碳權價格都不相同，因此，你可以自行比較哪個平台最划算，不需要裴洛西幫你買碳權。

減碳是未來幾十年人類要搞的頭等大事，在《2022年綠學院預言！投資客充斥的房價悲劇即將在碳交易上演》一文中，我們特別提醒所有把碳權當拯救公司財務狀況的老闆們，我們是要你低碳轉型，不是要你轉行！如果公司體質不健全，買賣碳權、成立碳權交易平台新事業也不會讓你健全。公司應該把重點先放在節能減碳等具體的措施上，在碳中和的道路上穩健前行。

作者劉哲良，一個安裝了「第三隻眼」的環境經濟學家，擅長辨別抽象的價值，看見萬物之間互相關聯及共生的網絡，其頭腦清晰的程度，任何偽裝或說不通的邏輯都瞞不了他。協助修訂《溫室氣體減量及管理法》，專長非市場價值評估，也就是幫沒有市場的東西估價，目前擔任中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員及綠學院綠色帶路人。

作者楊雅雲，受到紀錄片《不願面對的真相》啟發，2009年大跨度轉行到台達電子文教基金會，領導莫拉克風災校園重建—那瑪夏民權國小重建工作。稀有的大跨度整合型專家，專業領域包括新能源、智慧電網、電動車、儲能、節能、循環經濟、綠建築，擅長把最專業的綠色科技行話，翻譯成最淺的白話文說出來。2014年創辦綠學院，同時為Green Impact Lab綠色創業加速器的共同創辦人，著有《綠領建築師教你設計好房子》一書。

本文經授權轉載自【綠學院】〈碳權賭城指南：交易篇〉

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