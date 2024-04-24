社論》被中國敲詐成自然？

布林肯再度啟程訪問中國，環球時報警告美方，應當把姿態放低一點。中國駐美大使舊調重彈：台灣問題是中美關係最重要、最敏感的問題。羅森柏格則表示：北京幾乎每一次高層互動時都會提出台灣議題，而美方也認為台灣議題尤其敏感，中美須直接溝通。新德里智庫「政策研究中心」戰略研究教授謝蘭尼卻在本報專欄分析：拜登的中國戰略沒有明確的成功願景，「管理競爭」本身已經成為目的，而不是達到目的的手段。其實，北京的基本功就是敲詐，如果與它共舞，將自陷於一種困境：讓北京理直氣壯對台灣議題畫紅線，而且，「台灣屬於中國的一部分」成為「成語」，漸漸變成它國與北京談論台灣議題不可置疑的起點。

向來，北京的「一中原則三段論」，各國的可否程度存有細節差別。這種差別，從北京與另一國的共同聲明、條約，或許不容易看清楚。然而，把不同國家與北京的共同聲明、條約擺在一起做比較，不難看出大家對北京的立場，接受程度並不一樣。上個月，普廷當選連任後回應中國記者：「台灣是中華人民共和國的一部分。」而美國，即使尼克森簽署的上海公報，也僅止於聲明：「美國認知到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府對這一立場不提出異議。它重申它對由中國人自己和平解決台灣問題的關心。」「認知到」而非「承認」，可見「美國的一中政策」與「俄羅斯的一中政策」，兩者之間的台灣定位大不相同，於是，他們各自行動取向也就南轅北轍了。

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據說，毛澤東當年曾向北越領導人說，在戰場上得不到的東西，絕不可能從談判桌上得到。當時，他們也許有特別的談話脈絡。不過，從北京的習慣行為來看，它對民主國家的戰略觀反而是：在戰場上得不到的東西，就企圖改從談判桌上得到。一九五○，韓戰爆發，杜魯門下令第七艦隊巡弋台海。一九五四，台美簽署「共同防禦條約」。一九五八，八二三（金門）砲戰，共軍出師不利無法進取台灣。可是，在戰場上得不到的台灣，北京挖空心思從談判桌下手。除了上海公報，一九七九的建交公報，美方仍稱：認知到中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。雖然沒有到「承認」的程度，畢竟美方在談判桌上迎合中方，對台灣的主權宣稱退了一步。至於，聯合國秘書長潘基文，世衛秘書長譚德塞，前邦交國諾魯轉與中國建交，皆揚言依據聯大二七五八號決議案，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，這些都是外交成果。交易籌碼是什麼，那是另一回事。

在戰場上得不到台灣，卻從談判桌上得寸進尺，最後能夠從談判桌上併吞台灣嗎？看來，談判桌也沒有提供這種服務。美國的「認知到」，即使一九九八柯林頓在上海座談口出「三不」，一九九六，他仍果斷下令兩支航空母艦戰鬥群進入台海周邊，化解台海危機。「三不」，不支持台灣些什麼，但也沒有支持台灣屬於中國的北京論述。可見，美國對中國，在外交上、軍事上，也一直有兩手策略，而軍事往往是硬道理。

到了拜登，「不支持」台灣獨立，但「如果遭到中國攻擊，美國會防衛台灣」，「它（台灣）是獨立的，由它自己做決定」。可以說，北京在談判桌不無所獲，美方攻防也守得很緊，力抗中方軟土深掘。八一七公報之失，雷根以「六項保證」予以平衡，後者並成為「美國的一中政策」重要支柱。可見，美方也有自覺地維護談判桌上的籌碼，秉持戰略模糊之基調。習近平的戰狼外交，更令西方高度警覺，不能在談判桌上掉入北京陷阱。

尼克森主義的幽靈，西方對中國改革開放的幻想，全球化的嘉年華會，到了習近平終於讓西方醒悟了。台灣的價值再度浮顯，在地緣政治上，在民主價值上，在晶片戰爭上，「阻止台灣存於不友好國家之手」，「免使台灣成為出擊西太平洋之基地」，七十餘年前的西方戰略遠見，至今猶歷久彌新。面對中國武統威脅，西方世界群起關切，原因在此。只不過，西方讓中國在談判桌上得到的「台灣話語權」，要如何拿回來？在戰場上或在談判桌上？乃至，台灣的最終決定權，台灣人民如何確保？一九八四，中英聯合聲明，港人沒有置喙餘地，已經證明是一場災難。民主台灣的未來，當然不可以一九七九的美中建交公報來框限。否則，香港，台灣，英美兩國接連的政策失敗，將帶來二戰、冷戰之後民主世界的後悔莫及。

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