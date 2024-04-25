新聞線上》廖福本的影子

記者陳杉榮

國民黨立院黨團在總召傅崐萁的強勢指揮之下，屢屢在立法院司法委員會「程序否決」民進黨團的提案，封殺法案的討論，雖說這牽涉到國會運作的策略和技巧，但隱隱讓人嗅到廖福本的味道，看到廖福本的影子。國民黨在立法院「爽一時痛很久」的往例，或許又將重演。

一九九二年底國會全面改選，一九九三年初第二屆立法院組成，廖福本出任國民黨團書記長，這位形象爭議的黨鞭，不可一世。廖自稱，他是數學系畢業的，比陳水扁的算術好太多了。擔任民進黨團幹事長的陳水扁聞訊相當不以為然，只能說，「和廖福本比，我實在勝之不武」。後來在國會運作上，民進黨席次少，戰力強又火力旺，阿扁狂電阿本，載入史冊。

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沒有廖福本擔任國會黨鞭，陳水扁和謝長廷都不可能變得那麼「出色」，廖福本當年在議場，手上常握著一疊立委簽名的文件，只要他不想聽民進黨立委發言，他就拿出一張「停止討論、逕付表決」的提案，封殺立委發言。阿本的作為看似輾壓在野黨，黨意贏得當下的表決，但卻失了民意和民心，國民黨的形象日趨下流。陳水扁後來能當選台北市長和第一次政黨輪替的總統，廖福本功不可沒。

國民黨今年僥倖成了國會最大黨，但並未過半，民眾黨的游刃空間非常大，柯文哲和黃國昌還有得玩。傅崐萁採取極端的議事做法，封殺民進黨立委的提案，意圖藉此壓制民進黨，他提出所謂的「國會改革」法案，擴權違憲事證彰彰，明眼人和有識者都一眼洞穿，這不是取信民意的方法，而是國民黨的惡習重現。可惜輿論的任何規勸，傅總召置若罔聞，一意孤行。

法案能不能在立法院進行二三讀，立法院長韓國瑜的角色很關鍵。韓國瑜夠資深，他知道廖福本是誰？廖福本代表什麼？韓想要在國會留名，參選下屆總統，這一屆的國會要拿出什麼立法成績，那是再重要不過了！回過頭來說，傅總召要怎麼搞，不過是在立法院自爽，行政權掌握在民進黨手裡，真要翻臉，傅崐萁哪有民進黨政府那麼多的本錢！一再玩弄封殺法案討論的把戲，某種程度來說，也是政治自焚，國民黨真的沒有人想拉住他？

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