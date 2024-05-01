自由開講》教師工會幹部爭五一勞動節放假意義何在？

◎陳啟濃

每年的五一勞動節，教師工會都會炒作放假的問題，今年更熱鬧，朝野政黨各有立委陪著教師工會召開記者會，宣示他們也支持五一勞動節全國放假這個政策。然而立委們沒事先做足功課，心甘情願為人背書，雖然是為了各自的教育選票，但國際各國的教師，待遇、休假與福利，跟台灣本就有所差異，不該只專就五一放假作文章。

圖為國民黨立委羅廷瑋（右二）、全國教育產業總工會理事長林碩杰（中）、民進黨立委許智傑（左二）19日召開「五一勞動節放假跳票、教師子女乏人照顧」記者會，支持政府於勞動節當天，給予教師有薪照顧假。（資料照）

上班、放假不一致造成的困擾，這是教師工會提出希望五一放假的理由。例如有的幼稚園五一勞動節這天老師放假，造成公教人員不方便照顧子女，希望全國有一致性的放假標準。然而這些教師工會的領袖，卻從來不提寒暑假放假，會不會雙薪勞工的父母上班，無法照顧子女，造成長期經濟負擔的問題。

請繼續往下閱讀...

可見得這些教師工會幹部心中的懸念不是放在能否方便雙薪父母照顧子女這件事，而是在乎五一勞動節能否放假這件事。然而社會事實卻是，由於工作需求的特性，很多勞工其實也只能夠積假，或是雇主發給加班費，不見得就能在五一勞動節當天放假。再說老師的假本來就比勞工多很多，又有什麼好比較多一天或少一天。

當然教師工會領袖們又會特別強調職業的「勞動神聖」這件事，強調老師也是受薪階級，也算是廣義性的勞工。這個觀念雖然沒有錯，然而「勞動神聖」的精神，職業團體的責任應該在於如何透過教師工會的影響力，讓這份職業受到社會更廣大的尊重，讓這個行業對社會做出更多的貢獻。

相信大多數的老師都有做到以上這兩項指標，都能實現教師「職業神聖」的精神。既然大家都戰戰兢兢為照顧學生盡心盡力，老師的假也沒比別的職業少，那麼爭五一勞動節放假這件事，意義到底何在？

（教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法