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沈榮欽國際視野》韓國又換總統了…

韓國總統尹錫悅本月 3 日實施戒嚴，14 日遭到國會彈劾；總理韓悳洙 14 日代理總統，27 日遭到彈劾；副總理崔相穆 27 日代理總統 ⋯⋯
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2024/12/27 21:00

◎沈榮欽

韓國國會12月27日表決通過代理總統的國務總理韓悳洙彈劾案，改由副總理兼財政部長崔相穆（Choi Sang-mok）接任代理總統職務。

南韓國會12月27日以192贊成票通過韓悳洙彈劾案。（法新社）南韓國會12月27日以192贊成票通過韓悳洙彈劾案。（法新社）

韓國總統尹錫悅本月 3 日實施戒嚴，14 日遭到國會彈劾；總理韓悳洙 14 日代理總統，27 日遭到彈劾；副總理崔相穆 27 日代理總統 ⋯⋯

尹錫悅遭到彈劾後，憲法法院有最多六個月的時間來決定是否維持或拒絕國會彈劾。

然而，由於延遲填補退休法官留下的空缺，由九名成員組成的憲法法院目前只剩下六名大法官。

根據韓國法律，彈劾案必須得到九名大法官中至少六名的同意才能維持，目前仍不確定是否適用此刻的局面。因此在野黨要求代理總統韓悳洙立刻提名三名大法官，韓悳洙認為超過代理總統的職責範圍加以拒絕，於是遭到彈劾。

韓國總統尹錫悅本月 3 日實施戒嚴，14 日遭到國會彈劾；在野黨頻彈劾，政治局勢動盪。（取自貼文）韓國總統尹錫悅本月 3 日實施戒嚴，14 日遭到國會彈劾；在野黨頻彈劾，政治局勢動盪。（取自貼文）

在野黨領袖李在明在記者會報告彈劾韓悳洙過程時，也警告新的代理總統崔相穆，要避免更為動盪的政治局勢。不知道如果代代理總統崔相穆不聽話，殺紅了眼的李在明是否會繼續彈劾下去 ⋯⋯。

（作者為加拿大約克大學副教授）


本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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