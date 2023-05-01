自由開講》呼籲老闆們體驗一日基層生活

圖為台北101於近日晚間在大樓外牆點燈打字，以「勞動節連假愉快」、「勞工朋友謝謝您」等字樣，提前向勞工朋友致敬。（中央社）

◎鄭秀玲

今天是勞動節，國人對全體勞工們的付出都銘記於心，業主想必更是感謝辛苦的自家員工們。然而老闆們大都忙於企業的運籌帷幄及推動永續經營等大政方針，可能無法真正體會基層勞工的甘苦，尤其是四大超商、量販業、計程車叫車平台和外送平台等服務業業者。吾人誠摯呼籲這些業者能親自當一日基層，才能感同身受並了解員工需求：

（1） 超商及量販店員工亟需一把椅子：

這些員工必須長時間站立幫客人結帳、收取各項資費、收寄包裹、處理客人各種疑難雜症，還需補貨與整理貨架上的商品。由於沒有椅子可稍事休息，我曾親眼看到值夜班女店員清晨臉色蒼白趴在櫃台上;熟識的量販店店員曾拉開褲管，讓我看到她嚴重的下肢靜脈曲張。百貨公司的櫃員有椅子可坐，但超商老闆們卻一直未提供高椅給員工，實在令人不解和心疼? 店員們這個小小福祉有待大老闆們自己來久站八小時後，或許才有可能實現啊!吾人呼籲以永續公司治理頻獲國內外大獎的領頭羊統一超商，率先提供「一張椅子」給其員工，以帶動更多同業效尤，真正照顧員工健康。

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（2） 外送平台業者需和外送員合理分潤：

歷經兩年多疫情，消費者已習慣餐飲外送。外送平台流量多、曝光量高、顧客規模大，可協助店家接觸到大量用戶，但其平均抽成約每單 30%以上，還對商家酌收平台上架費、每月平台使用費、額外提供平台優惠、競爭曝光版位的廣告支出等費用。然而平台業者並未將所收的這些收入和第一線衝鋒陷陣的外送員合理分潤。吾人除了呼籲公平會正視此問題外，也呼籲平台業的老闆們自己親自到第一線體會，外送員被日曬雨淋及快速服務客戶的高壓工作，一天能接多少單及一個月能賺多少錢的實況。

（3） 叫車平台業者宜更善待司機：

全台最大叫車平台集團去年營收佔比有約80%來自「資訊媒合服務」，其中有92%是來自叫車服務，剩下的8%才是來自集團旗下的生活類服務。由此可知，其媒合的全台近二萬位計程車司機們和眾多乘客是其收入的主要支柱。司機們除了自備車和加油外，每月要繳交數千元會費、每接一通叫車成功要繳十元、乘客刷信用卡的費率也要自行吸收。更離譜的是每台計程車被此平台業者強制裝設不能關閉的電視，乘客一上車就和司機一樣被迫觀看電視廣告，致使司機長期處於噪音的開車環境。由上可知，此集團每年獲利上億元主要來自司機們的血汗，誠摯盼望業者能親自體會箇中辛苦並更進一步共享獲利。

（作者為台大經濟系兼任教授）

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