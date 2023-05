自由開講》臺灣軟實力 外交新策略

◎蘇緯政

美國《外交政策》雜誌(Foreign Policy)於四月二十四日發表一篇標題為「臺灣不再玩金錢外交(Taiwan Isn't Playing Dollar Diplomacy Anymore)」,副標題為「臺北無法超越北京來贏得朋友,但能以其他方式來盡力爭取(Taipei can't outspend Beijing to win friends. But it’s got other things going for it.)」。

該文內容提及:「臺灣在2012年有23個邦交國,如今僅有13個邦交國,除了教廷之外,多數位於拉丁美洲及南太平洋地區。當宏都拉斯圖謀來自中國的投資與基礎建設資金,竟結束與臺灣長達八十年的邦交關係而轉向中國。臺灣總統蔡英文表示,臺灣將不會與中國進行毫無意義的金錢外交競賽。蔡總統的說法,凸顯出臺灣已逐漸體認到,在歷經多年的外交損失後,必須找到更明智的方式,來與中國此一全球經濟強權交手。」

華府智庫戰略暨國際研究中心(Center for Strategic and International Studies, CSIS)美洲計畫主任柏格(Ryan Berg)在文中表示:「臺灣必須找到自己的利基,善用本身經濟與民主發展的故事,持續吸引現有的邦交國。臺灣或許無法像中國那樣大量投資基礎建設,但臺灣有中國所欠缺的人力資本與人才發展;此外,臺灣在政府透明、環境、社會與治理各方面的成熟度,以及數位轉型等,也都是中國所不及。」

的確,臺灣應揚棄「金錢外交」的舊思維,取而代之的應是「更多元、靈活的外交新策略」。

即使中國的長期威嚇與打壓不斷,臺灣以自由、民主、法治與人權價值為立國之本,國際社會對臺灣的支持也持續強化,此刻,我們應掌握契機、順勢而為。臺灣要在國際社會展露光芒,發揮實質影響力,所憑藉的絕非是硬實力,而應是柔和有力的「軟實力」。

我們應充分發揮臺灣的進步價值與多樣性優勢,以令人驚艷的「臺灣軟實力」深化與世界的互動及合作,藉由:國會外交、科技外交、價值外交、文化外交、環境外交、人道外交、觀光外交、體育外交、醫衛外交、城市外交、氣候外交、公益外交、學術外交、經貿外交、全民外交等不同場域,以更創新的思維、多元且靈活的策略,善盡國際公民責任,積極貢獻國際社會,建立臺灣優質形象與品牌,提升臺灣的國際能見度與地位。

臺灣應以軟實力發展外交新策略,提升國人的國際觀,凝聚全民共識,整合政府、民間團體及產業界的豐沛能量,發揮創意與各領域優勢,善用網路與新興科技,與理念相近的國家建立夥伴關係,不論是面對氣候變遷、新興疾病、人口流動、供應鏈威脅、洗錢防制等跨國家或跨區域的複雜議題,我國必須成為「Responsible Stakeholder(負責任的利害關係者)」,甚至對於國際或亞太區域等各項事務,不僅要積極參與,也應有所貢獻,讓臺灣成為區域及世界和平、繁榮與永續發展的關鍵力量。

(作者為大學講師、前立法院院長秘書)

