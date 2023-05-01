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自由開講》臺灣軟實力 外交新策略

2023/05/01 10:16

◎蘇緯政

美國《外交政策》雜誌（Foreign Policy）於四月二十四日發表一篇標題為「臺灣不再玩金錢外交（Taiwan Isn't Playing Dollar Diplomacy Anymore）」，副標題為「臺北無法超越北京來贏得朋友，但能以其他方式來盡力爭取（Taipei can't outspend Beijing to win friends. But it’s got other things going for it.）」。

該文內容提及：「臺灣在2012年有23個邦交國，如今僅有13個邦交國，除了教廷之外，多數位於拉丁美洲及南太平洋地區。當宏都拉斯圖謀來自中國的投資與基礎建設資金，竟結束與臺灣長達八十年的邦交關係而轉向中國。臺灣總統蔡英文表示，臺灣將不會與中國進行毫無意義的金錢外交競賽。蔡總統的說法，凸顯出臺灣已逐漸體認到，在歷經多年的外交損失後，必須找到更明智的方式，來與中國此一全球經濟強權交手。」

該文提及：「臺灣總統蔡英文表示，臺灣將不會與中國進行毫無意義的金錢外交競賽。蔡總統的說法，凸顯出臺灣已逐漸體認到，在歷經多年的外交損失後，必須找到更明智的方式，來與中國此一全球經濟強權交手。」（截圖自：美國《外交政策》雜誌官網）

華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies, CSIS）美洲計畫主任柏格（Ryan Berg）在文中表示：「臺灣必須找到自己的利基，善用本身經濟與民主發展的故事，持續吸引現有的邦交國。臺灣或許無法像中國那樣大量投資基礎建設，但臺灣有中國所欠缺的人力資本與人才發展；此外，臺灣在政府透明、環境、社會與治理各方面的成熟度，以及數位轉型等，也都是中國所不及。」

的確，臺灣應揚棄「金錢外交」的舊思維，取而代之的應是「更多元、靈活的外交新策略」。

即使中國的長期威嚇與打壓不斷，臺灣以自由、民主、法治與人權價值為立國之本，國際社會對臺灣的支持也持續強化，此刻，我們應掌握契機、順勢而為。臺灣要在國際社會展露光芒，發揮實質影響力，所憑藉的絕非是硬實力，而應是柔和有力的「軟實力」。

我們應充分發揮臺灣的進步價值與多樣性優勢，以令人驚艷的「臺灣軟實力」深化與世界的互動及合作，藉由：國會外交、科技外交、價值外交、文化外交、環境外交、人道外交、觀光外交、體育外交、醫衛外交、城市外交、氣候外交、公益外交、學術外交、經貿外交、全民外交等不同場域，以更創新的思維、多元且靈活的策略，善盡國際公民責任，積極貢獻國際社會，建立臺灣優質形象與品牌，提升臺灣的國際能見度與地位。

臺灣應以軟實力發展外交新策略，提升國人的國際觀，凝聚全民共識，整合政府、民間團體及產業界的豐沛能量，發揮創意與各領域優勢，善用網路與新興科技，與理念相近的國家建立夥伴關係，不論是面對氣候變遷、新興疾病、人口流動、供應鏈威脅、洗錢防制等跨國家或跨區域的複雜議題，我國必須成為「Responsible Stakeholder（負責任的利害關係者）」，甚至對於國際或亞太區域等各項事務，不僅要積極參與，也應有所貢獻，讓臺灣成為區域及世界和平、繁榮與永續發展的關鍵力量。

（作者為大學講師、前立法院院長秘書）

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