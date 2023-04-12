自由開講》中國軍演只會引來更強硬對待

康駿銘

隨著總統蔡英文結束美國行程返抵國門後，中國解放軍東部戰區就以此作為藉口，實施連續三天在台灣海峽和台灣北部、南部、台灣以東海空域舉行環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，數艘軍艦及多架各機型戰機及轟炸機繼續多次越過台海中線，造成區域緊張，嚴重破壞國際秩序。雖然並如同裴洛西訪台後動用飛彈，但出動之戰機戰艦架次已創新高，其政治意味明顯大於實際操演作用。

隨著總統蔡英文結束美國行程返抵國門後，中國解放軍東部戰區就以此作為藉口，實施連續三天在台灣海峽和台灣北部、南部、台灣以東海空域舉行環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。（歐新社）

中國這一輪軍演當然一方面是用作恫嚇台灣，但與此同時，軍演的時機也適逢法國總統馬克宏（Macron）及歐盟執行委員會主席范德賴恩（von der Leyen）到訪中國之後，北京此舉已等同向西方宣示中國不但無意維持台海的和平穩定、也無意勸退普廷無條件撤出烏克蘭，中國一直渴望重啟的歐中投資協定，自然無法達成，因此才會刻意製造到訪二人的強烈差別待遇，並企圖借此分化歐盟。不過，雖然馬克宏訪中被視作親中之旅，但筆者認為此行不但不會拉近法中之間的距離，反而只會招致更強的反彈，美國與菲律賓甚至也恰好在此時準備展開30年來規模最大的聯合軍演。

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中國的經濟自美中貿易戰開始早已開始走向下坡，恒大危機、清零防疫政策、外資大量撤出，以及不再享有發展中國家待遇等，對中國的經濟打擊都是致命性的。中國的消費市場已嚴重萎縮，法國以奢侈品為主導的對中出口，自然首當其衝，更遑論中國透過一帶一路、滲透等不斷在非洲增強影響力；相反，法國的汽車產業等需要台灣的半導體供應，加上歐盟本身的整體性以及現時壁壘分明的世界局勢，在自由世界與極權陣營之間左右逢源早已不切實際。而從馬克宏引發眾怒，以及法國國會議員甚至計劃組團到訪台灣就知道，西方社會普遍已認清中國的真面目，即便馬克宏態度曖昧、甚或戴高樂主義的陰影仍然揮之不去，但相信最終仍將不阻法國及歐盟對台灣的支持。

中國的張牙舞爪，只會令國際對台灣的支持更為堅定，而軍演同時在打臉藍營代理的「跪舔換和平」謬論。馬英九的回歸祖國懷抱之旅，明明只是一場自取其辱、有失體面的臣服戲碼，藍營上下卻讚揚馬之行是「和平之旅」，轉個頭來就是戰機侵擾不斷、軍演威嚇未止，習近平本人也早已明言不放棄武力犯台，中國不就是以實際行動來證明再如何跪舔，都不會改變中國的侵台決心了嗎？

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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