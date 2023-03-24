自由開講》建議小英總統以文化跟捷克眾院議長展開自由民主的對話

林正二

捷克眾議院議長艾達莫娃將於明（25）日率160餘人的大型訪團抵台，跟台灣加強在國會、經貿、投資、科技、學術、文化與醫材的交流合作，以促進捷克的經濟發展，並跟我建構全方位的緊密夥伴關係。此次捷克有甚多高科技廠商隨同艾默達議長來台尋找商機，讓世人更了解台灣的高科技產業是促進國際經濟發展的重要樞紐。

捷克眾議院議長艾達莫娃將於明（25）日率160餘人的大型訪團抵台，跟台灣加強在國會、經貿、投資、科技、學術、文化與醫材的交流合作，以促進捷克的經濟發展，並跟我建構全方位的緊密夥伴關係。（取自艾達莫娃臉書）

台灣蓬勃發達、舉世驚艷的高科技產業，是由於台灣民主自由的環境，讓人民可以自由自在的創新研究，加上台灣人民肯吃苦耐勞的文化，才有今日的成就。國人現在享有的自由民主體制，是許多台灣民主前輩冒著生命危險率領台灣人民，走過艱辛漫長的道路所建立的。

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捷克跟台灣的命運相似，為了爭取民主，同樣走過艱辛歷程。從1968年蘇聯入侵捷克，引發震驚全球的「布拉格之春」反抗運動，到1989年捷克人民為反抗威權發動「絲絨革命」，爭取民主、自由，都付出巨大的代價，捷克才邁向民主之路。捷克人民深知民主自由的可貴，很重視此次的訪台之行。

從捷克的文化藝術，亦可了解捷克人民對自由的嚮往。除了米蘭昆德拉經典之作《生命中不能承受之輕》詳述1968年布拉格民眾反抗蘇聯入侵外，被評譽為20世紀偉大小說之一的《變形記》（Metamorphosis）對「人的自由」有更深刻的描述。

該篇小說揭露現代人的疏離、焦慮與絕望，通篇都跟人類的自主性與自由有關；卡夫卡的《審判》對極權體制亦有強烈的批判。如同美國文化評論家、小說家桑塔格（Sontag）所言，有些批評家以社會寓言角度，從卡夫卡作品發現了他對現代官僚體制與極權國家對人類心靈壓制的抗議。

捷克人民文化底蘊深厚，卡夫卡是他們最引以為傲的世界重要文化資產。捷克議長的訪台映照著卡夫卡追求人類自由的偉大心靈。建議小英總統跟艾達莫娃議長會面時，除了強調兩國共同的民主歷程，以及雙方要加強高科技與新經濟等領域的合作外，如能引用卡夫卡的經典名著，談論人類追求「心靈自由」的重要性，展現文化的高度，當更能引發艾達莫娃議長與捷克人民的共鳴與感動！

（退休駐美外交人員）

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