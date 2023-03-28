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自由開講》宏都拉斯與中共建交一次激怒三個國家的人民

2023/03/28 15:05

張碩陽

宏都拉斯日前宣布與我國斷交，轉與中國建交，並聲明承認「一中原則」且認為中共政府是代表全中國的唯一合法政府；而中共政府自然是藉此大肆宣傳，大言不慚地說宏國此舉乃「順應大勢、合乎民心」，甚至說我國對宏國「獅子大開口」的指控是在「潑髒水」，這一套組合拳打下來難免讓人措手不及。但這還不算結束，由於台宏兩國斷交，將可能影響領有我國獎學金的在台宏國學生，中共外交部隨即見縫插針，派出發言人毛寧表示，只要宏國學生有意，中共將全面接收。

中外交部發言人毛寧宣稱中方願全部接受宏國在台留學生。（美聯社）

中共將這一切營造成中、宏兩國皆大歡喜，只有台灣「獨自哀嘆」甚至「惱羞成怒」的形象，但事實反而是這樣的做法一次讓三個國家的人民都不開心。首先，我國人民自不必多說，除對中共蓄意打壓明顯不滿外，也譴責宏國不斷向我國所求的貪心行徑。

其次，就宏國人民而言，即如同我國外交部長所言，多年來我國裨益宏國的國計民生，並協助整體國家發展，合作計畫範圍涵蓋醫衛、教育、職訓、能源、基建、經貿及婦女賦權等領域，甚至賑濟宏國風災水患。由此可知，我國與宏國的交流，靠的不僅只是金錢外交，更是在當地民間長期深耕，並與當地居民建立良善關係，為宏國帶來軟、硬體層面的雙重成長。因此，宏國第一副總統就批評，與中國建交將帶來嚴重後果，並使宏國陷入貧困；宏國最大的在野黨也痛批，卡蕬楚此舉是在「出賣主權給中國」。

宏國第一副總統就批評，與中國建交將帶來嚴重後果，並使宏國陷入貧困；宏國最大的在野黨也痛批，卡蕬楚（中）此舉是在「出賣主權給中國」。（法新社）

其三，就中國人民而言，由於中共內部近年來不斷出現民生與財政的問題，例如房地產泡沫、醫保改革、限縮天然氣補助及地方政府債台高築等事件，早已引發民眾相當程度的不滿；此前中共對台灣學生所提供的優惠措施，使台灣高中畢業生可憑學測成績報考中國的大學，也引爆了中國人民不小的憤怒。因此，這次中共當局再次為政治利益而「大撒幣」，以及外交部對宏國在台學生「全面接收」的說法，毫不意外地再次點燃中國民眾心中不平衡之火。在微博上，認為「只考慮搞好國際關係，卻忽略了內在安穩」或是「又來了一群『洋大爺』」的言論並不在少數。

綜上所述，宏都拉斯與中共建交可說是一舉激怒三個國家的人民。而實際上，與中共建交是否真可為宏國帶來正面經濟效益，也頗讓人懷疑，尤其是近期不斷有中共一帶一路是債務陷阱外交的質疑，且不少與我國斷交而與中共建交的國家在獲得中共金援後，經濟依然毫無起色。這樣的情形，更體現了我國與各邦交國合作計畫的難能可貴之處──不僅是為短期利益投入金援，而是在各方面提供長期的發展方案，同時為邦交國提升軟實力與硬實力。反觀中共近年來明明內政問題不斷，卻仍不放棄「大撒幣」的外交政策，甚至還有中共媒體敢厚顏無恥地指責我國是「慣於施展『金錢外交』伎倆的老手」，怎麼看都覺得十分諷刺。

（中國大陸研究所研究生）

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