自由開講》宏都拉斯事件後的「癌細胞」與最大「破口」

王濬

若將宏都拉斯斷交案爆發的時間軸攤開，中國介入的證據不只斧鑿明顯，甚至連宏國都毫不避諱自我揭露其「索價」過程，中共外長秦剛更在兩國建交第一時間允諾「擴大進口、協助基建、中資投資」等承諾，還直接明言這就是「建交紅利」。

中國媒體與學者則語調嘲諷地諷刺「美國力量大不如前」、「台灣最好趁早承認『九二共識』」、「宏都拉斯不會是最後一個」，以及「斷交是給蔡英文的『見面禮』」等等──如果你覺得用大筆金錢與不實承諾對台灣進行外交打壓，已經足夠醜陋與無恥的話，顯然是不夠了解這個寧願對大批受害人民因醫療保險問題發起「白髮革命」抗爭不聞不問，也要灑大筆錢財「買邦交國」以為習近平增添「外交勝利」的極權政府。

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我國拉美前友邦宏都拉斯外長雷依納（左）昨日與中國外長秦剛（右）簽署建交公報。（美聯社）

而事實證明，台灣人不會屈服於這樣日益蠻橫的外交打壓，美國、日本等國也很快做出反應，呼籲更多民主國家加強與台灣的交往關係，並表示將會「站在台灣這一邊」。中共種種惡質與鴨霸的手段，除了滿足於中共外交系統上交給習近平的「成績單」以外，幾乎沒有任何好處──反而是國際更關注中共對台灣的無理脅迫、中國人民或更不滿政府忽視大量社會與經濟問題未解而還要「大撒幣」以滿足北京當局的虛榮心、台灣人更視所謂的「兩岸心靈契合」與「惠台讓利」為天大笑話──斷交固然對台灣的外交處境造成一定打擊，但卻反證明正是因為台灣走在正確的方向，而時間未必站在北京當局那邊。

中共這樣對付台灣並不令人意外，但國民黨和馬英九的後續反應，就真的是令人感到不可思議，並一再突破你我所認知的下限。

政府的外交政策與友邦經營當然可以檢討，但如果要就這樣直接粗暴地滑坡到國民黨所謂「都是民進黨兩岸政策錯誤造成」或「要改採親中反美路線」的主張，就完全無法讓人接受──如果要藉全然接受中共對台的政治框架與條件、疏離蔡政府這兩任以來好不容易在國際民主陣營建立起的友好關係，甚至向國際社會釋放「兩岸同屬一中，共同追求統一」的錯誤、危險訊息，只為換來名義上的「外交休兵」與「中國善意」（私底下的滲透、挖角、打壓依然繼續）──那不只是得不償失的大錯特錯，更直接順了中共當局的心。

而馬前總統此時仍執意要展開其訪中行更是荒謬──挖腳邦交國這種事已經是不加掩飾的赤裸打壓，馬英九先生作為前任的國家元首，半句譴責中共的話都說不出口，反倒是藉機誇耀自己當年政績、批評民進黨「政策錯誤」、趁機為國民黨助選的話，馬辦與親馬人士倒是說了不少，甚至還說「祭祖和政治無關」、「馬正好去『補破網』」這樣的話，到底在說出口前有沒有經過大腦與良心這關呢？

馬前總統如果還稍有一點身為卸任元首的認知與尊嚴，就該在中共操作斷交事件的隔天斷然宣布終止訪中行程，以表達「對中共深沉抗議」並「與台灣人民站在一起」；而不是仍執意要赴中國，參加那被馬辦費盡心力「消毒」為「無關政治、純粹祭祖與交流」的行程──如果真如馬辦所說的「客隨主便」與「無涉政治」，依馬的個性與勇氣大概也不敢藉機為台發聲、向中抗議，那這樣浩浩蕩蕩的「前任台灣地區領導人訪陸行」，除了淪為被中共精心操作的統戰樣板、習近平「對台工作偉大成就」再添一筆的成績單，以及馬英九個人念茲在茲的「歷史地位」以外，到底對台灣人民有什麼益處，讓人實在看不出來──更慘的，是會向國際社會釋放「中國打壓台灣，但雙方友好依舊」的錯誤訊號、削減友盟國家的對台支持力度。

當眾所皆知就是中國的「黑手」一手主導了這次的宏都拉斯斷交事件，連他們自己都在沾沾自喜這代表「中國外交實力」與「給台美下馬威」時──全世界大概只有國民黨與馬英九，還在那邊把矛頭對準自己國家的政府與外交團隊，一邊為自己與中共擦脂抹粉，一邊也為謀取選舉利益，而絲毫不顧真理常識與基本道義。

或許，國民黨才是那個台灣國安、國防、外交與兩岸的共同防線上，最巨大醜陋的「破口」──與其讓馬英九不顧國家尊嚴、人民情感與國際觀感地去中國「補破網」，不如先把自己黨內那些「親中」親到邏輯壞死、良知盡失的「癌細胞」們清一清，免得讓自己的黨與國家，都在「紅色病毒」的侵蝕下，被直接送進中共官方經營的火葬場。

（前陸委會機要秘書、民進黨中國事務部副研究員）

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