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自由開講》論外交「雙重承認」對台灣的考驗與機遇

2023/03/28 10:39

邱志偉

外交部長吳釗燮日前針對宏都拉斯與我國斷交，首度明確指出中華民國政府可以接受雙重承認。換言之，友邦之間不必擔心漢賊不兩立的問題，間接說，台灣可以接受世界各國以外交方式，給予「中國台灣、一邊一國」正式的名份。雖說自1990年代以來，其實中華民國官方就不否認雙重承認的可能性，但2012年馬英九政府時代，外交部長林永樂仍對外表示，政府絕不接受雙重承認。

這實際上是源自於馬英九的兩岸終極統一思想，不過吳釗燮的表態，象徵的是台灣利益優先，是我國外交政策真正的務實之道。當然，這不會是一帆風順的解決方法，因為國際社會願給台灣這樣的空間時，早已是在半世紀前，但堅持反攻大陸的蔣氏政權自己放棄了。

雙重代表權的爭議，若要回溯歷史可以從法國、加拿大、美國來談。最早1964年法國有意承認中共政權合法性，並認為台灣應該是另一個政府可以雙重承認，卻被蔣政府放棄這項提案，加上美國當年內部對此提案亦有雜音，最後法國只能斷交。再到1968-1970年，加拿大時任總理老杜魯道（現任總理的父親）認為，應該給予中共治理中國的合法性承認，同時也承認台灣政府的合法性，從治理實際區域來說並不衝突。但又再被最高決策者，也就是蔣介石的否決。

直到1971年中華民國遭到驅逐出聯合國，再也不具備代表中國合法政府的地位後，加上中華民國政府依舊堅持「漢賊不兩立」的外交原則，便開始雪崩斷交，一年創下29國斷交的紀錄。

外交部長吳釗燮日前針對宏都拉斯與我國斷交，首度明確指出中華民國政府可以接受雙重承認。換言之，友邦之間不必擔心漢賊不兩立的問題，間接說，台灣可以接受世界各國以外交方式，給予「中國台灣、一邊一國」正式的名份。（中央社）

至於和我國外交關係長年最為緊密，不管經濟、教育、國防都高度同盟的美國政府，其實也在1960年代就曾探詢雙重代表承認的可能性。只不過當時侷限在針對聯合國代表權爭議，直到1970年代美國政府決定開展與中華人民共和國的外交關係，在一連串的談判過程，美國雖然不打算堅持雙重承認，但認為依然有必要維持與台灣政府的關係。因此，曾一度提議將台灣的美國大使館降格為具有中性性質，類似半官方色彩的辦事處，惟此提議遭到中國否決。這其實也是當前台灣外交處境的真實困境，但或許也是轉機之處。

我認為從雙重代表權的政策來看，我們先說最壞的可能性，就是鼓勵目前我國剩餘的13個邦交國，都可以嘗試與中國政府建立外交關係。最為尷尬的可能性是，所有邦交國最後通通倒向中國，但在中國開出高額誘惑條件後，全部都自廢雙重代表的選項，變成我們沒辦法討到任何利益。甚至是我們可能會很難判斷，當邦交國嘗試和中國接觸，無法推敲其意圖是雙重承認，還是只想斷交。尤其是雙重承認，只要中國政府不買單，友邦也只能選邊，台灣也很難在此有所收穫，不過仍肯定吳釗燮部長願對此作表態。

站在台灣總體外交利益角度來看，我判斷最務實可行，也應該爭取，是辦事處正名，在世界各國爭取「準外交」互動。以立陶宛為例，縱使和中國有正式邦交，也能夠給予我國「駐立陶宛台灣代表處」的名稱，而且中國政府尚且不敢斷交。2021年我就曾召開記者會呼籲，外交部應努力推動各國駐外館處正名為台灣，不要再以台北模式。當前美國政界不斷傳出願給台灣正名，我認為時機已到，呼籲盡快促成這樁美事！

同時我也要強調，外面世界各國不管要給台灣哪種頭銜，我們內部不能還在對於台灣這個議題爭論不休。到現在還有大一統思想的馬英九在宣傳謬論，還在一中各表，那要怎麼呼籲雙重承認。兩岸不是兩德或兩韓模式，台灣主流民意根本不謀求統一。因此，我要呼籲盡早把憲政體制的尷尬問題作處理，扁政府時期縱使經常處理正名制憲，蔡總統從來不談台獨制憲，斷交數字兩位總統竟相等。

換言之，台灣唯有走出我們自己台灣路，我們在國際地位上才有說服力。否則我們憲政體制還在高舉統一中，外國要怎麼給台灣雙重承認？距離大選還有斷時間，不如趁國會過半、總統執政時候早日處理國家定位問題，我相信這會是在邦交國斷交後，讓台灣走向國際的關鍵！

（立法委員）

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