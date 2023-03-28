社論》面對中國的內外攻勢

中國近日對台灣的攻勢連連。中美洲國家宏都拉斯與台灣斷交，改與中國建交；前總統馬英九昨天前往中國「祭祖」，宣稱要藉交流化解雙邊緊張對立。兩大事件都算中國得分，而且是在當事人對中國心存幻想的情況進行。

人口將近一千萬的宏國，官方承認背負外債兩百億美元，要求台灣增加金援二十四億五千萬美元，所求未遂，乃轉向中國。此事美國曾派特使前往勸阻，宏國第一副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）及在野黨也反對出賣主權給中國，但總統卡蕬楚（Xiomara Castro）一意孤行。

請繼續往下閱讀...

有如美國所警告，中國以承諾換取外交承認，最終往往未能兌現。不過，政治人物通常短視近利，卡蕬楚顯未例外，淪為中國銀彈攻勢的最新俘虜。值得強調的，中國金錢外交攻勢不僅施於利誘，也常用來威逼。美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）上週指出，近年中國對日本、挪威、菲律賓、蒙古、南韓、澳洲、加拿大、立陶宛等八國進行的經貿報復與脅迫，不僅未能如其所願，還常招致反效果，各國對中國反感更甚，甚至進一步與美國交好。

對我國而言，八十二年邦誼不保，邦交國減為十三個，自是外交挫折。換個角度看，兩國交往固然不能沒有經濟利益考量，也要有共享價值；若一方見利忘義，唯利是圖，我國在盡力折衝挽回之際，也不必參與「競標外交」。儘管形格勢禁，增加邦交國不易，我們所應積極進取的，是透過與歐美等主要國家非官方關係，增強全球影響力。有如國際媒體CNN在報導宏國事件所中肯指出，這次斷交不代表台灣將失去國際認可，來自歐美主要非邦交國、非官方關係的支持，對台灣的安全及經濟更重要。

事實上，來自捷克的一百五十人代表團，就在上週末抵達台灣，有如率團來訪的眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）強調，台灣在國際社會有很多朋友，並非孤立於世界；此行可視為寒冬送暖，只要台灣需要幫助，捷克很樂意提供。同時，近年來自美、日、英、法、德、歐盟、北約等政要不斷，民間與我國交流有增無已；對台灣安全及台海和平穩定的共同關切，更常見諸歐盟、北約、G7等重要國際組織及盟邦聯合公報，包括上週五美國總統拜登與加拿大總理杜魯道雙邊會談後的聯合聲明，美國並在宏國事件後，強烈鼓勵各國擴大與台灣往來。

面對中國的外交攻勢，台灣以科技及普世認同的民主價值積極因應，中國在國際社會孤立打壓的企圖未必得逞。此時，馬英九前往中國，卻提供中國從內部製造分化和統戰的機會，台灣有如此不識大體、恣意妄為的前任總統，實屬不幸至極。

馬英九此行，打著「祭祖」旗號，清明時節祭祀先人，容或應景人情，但察其行程與安排，卻有諸多詭異。最受質疑的，馬英九啟程之際，正是宏國事件之時，在中國挖台灣外交牆角時不表異議，反以行動形同附和，自招當同路人配合中國外交攻勢之譏。同樣是時機問題，馬英九此行，與蔡英文總統出訪中美洲友邦並過境美國，時間大致重疊，且「先去後回」，也招致與現任總統別苗頭的批評。最可笑的，馬英九去湖南湘潭祭祖日，竟安排在四月一日愚人節當天；十年前《經濟學人》雜誌以〈笨蛋（bumbler）馬英九〉大作文章，十年來當事人顯然沒有一點長進。

再觀察中國一貫伎倆，「祭祖」本是其統戰招數，以華人的祖先崇拜傳統為基礎。然而，祖先容或渡海而來，福爾摩沙才是台灣人如今安身立命的家國所在；過氣政治人物不能認清基本事實，反而為其溫情攻勢及虛榮所誘，墮入統戰彀中。從而，「祭祖」之行，馬英九一頭熱，夸夸其談，向國際社會發出錯誤訊息，以為台灣有人不計名分一味求和求降，且以其仍享受退休元首禮遇，此行以「馬先生」名分行走，規格安排當事人或願唾面自乾，台灣人民對此實難苟同。畢竟，沒有尊嚴對等，交流形同自我矮化，高唱和平也只是一廂情願。

儘管時代力量等在野黨呼籲，馬英九不該配合中國操弄，充當棋子，做打壓我外交空間幫凶，應取消中國之行，但當事人充耳不聞，執迷不悟，自以為可改變台海雙邊氣氛。國民黨主席朱立倫說，馬英九此行「一定堅持中華民國立場」，但前總統的名分未出發已「客隨主便」而先自我矮化，哪來「堅持立場」？當事人既存幻想，幻覺中的人叫不醒，各方也只能拭目以待，看馬英九此行如何拙劣演出，該黨如何為其強辯，再一次被國人看破手腳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法