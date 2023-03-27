自由開講》台灣也是時候與「中華民國」斷交了！

台灣唯有捨棄「中華民國」並通過國際法理，制定新憲，成為一個全新的正常國家，才能擺脫目前的困境，走向新時代的台灣！（歐新社）

洪錦鈺

這幾天宏都拉斯因為要求金援不成，宣布要與中華人民共和國建立正式外交關係，捨棄與「中華民國」長達八十二年的外交關係。殘存在台灣的「中華民國」，目前全世界只剩下13個國家仍然與其維持著邦誼。

而台灣在「中華民國」框架下，不論是國民黨執政的「中華民國」或民進黨執政的「中華民國台灣」，都不是國際主流社會所認同的正常國家，而對於台灣更是沒有活路的政治現實。只會讓原本應該面向太平洋的台灣，鎖進去面向中國的困境，把台灣帶入1949年中國共產黨和國民黨未完成的內戰，造成台灣人民的孤立無援！

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對世界各國造成的影響是把本來屬於國際水域，大家可以自由航行的台灣海峽變成中國的內海，使得西方國家包括日本最積極介入東海和南海海域，希望維持各國在台灣海峽的自由航行權利。

李登輝總統深諳國際法理，他當時宣稱「中華民國在台灣」，英文說法其實就是「exile Chinese Government in Taipei」，簡稱「Chinese Taipei 」，流亡的中國政府在台北也就是延用至今的「中華台北」。

就像二戰期間「Exile French government in London」法國流亡政府在倫敦，或「Exile Polish government in London」波蘭流亡政府在倫敦，中華台北在世界的認知下仍是一個殘餘中國政府存在的事實！但是至少國際法理上的認知，是中國流亡政府寄居在台灣！台灣並不是屬於中國。

而世界各國，尤其美國也總是稱呼「Taiwan Authority」台灣治理當局，從來沒有把「中華民國」或是「台灣」當做一個國家來對待。台灣進不了聯合國，進不去許多以「國家」為基本單位的國際組織，中華民國總統屢次必須用「過境」的名義才能進出美國，這種不正常的外交現象也說明了「中華民國」並非一個正常國家。

現在的執政黨最錯誤的事情就是把中華民國和台灣劃上等號，中華民國等於台灣的立即危險就是中華人民共和國有正當的理由接收（或繼承）所有中華民國遺留下來的人（民）事（政權）物（土地財產），這也就是以前每一次和中華民國斷交的國家總會把當地中華民國大使館移交中華人民共和國的原因。

執政黨為了政權，一直努力的在跟國民黨搶奪「中華民國」的神主牌位，努力在維護中華民國統治台灣的正當性，因而不斷確立「中華民國等同台灣」。這個是把台灣帶入險境，對台灣人民最不負責任的行為！説到底其實兩大黨都在做同樣的事情，就是把台灣鎖入中國！

而台灣唯有捨棄「中華民國」並通過國際法理，制定新憲，成為一個全新的正常國家，才能擺脫目前的困境，走向新時代的台灣！

所以讓台灣與「中華民國」斷交吧！在西方世界抗中的大浪潮之下，這才是真正的保台，也是台灣唯一的活路！

（時代力量台中黨部前主委）

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