自由開講》宏都拉斯與中共建交將自食惡果

吳盛

近年來已有多個邦交國與我國斷交，我國以往的外交努力付諸東流，使國內民眾擔憂台灣是否會被國際所孤立，且對其餘邦交國與其他國家亦會有所影響，而台灣又該如何？

近期宏都拉斯與台灣斷交，斷絕82年的情誼，此次斷交對台灣與國際上的往來所造成的影響有如此重大嗎？以實際來看我國邦交國除部分國家於國際上有一定的影響力外，其餘影響力是微乎其微，沒有和其他非邦交但有往來的國家來的重大，且外交可分成法定外交與實質外交兩者，在後者，台灣已持續與其他國家進行許多往來，對台的影響力遠遠大於邦交國，但是邦交在國際官方場合中，仍可對國際上有所影響，並使台灣能夠「出現」在國際重大場合的次數有所增加，使國際加深對台灣的印象，因此對邦交國的斷交將使在國際場合為台發聲的國家有所減少。

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近日宏都拉斯總統卡蕬楚（見圖）指示外交部長處理與中國建交事宜。（路透，本報合成）

對於國內民眾而言，對於邦交國的漸少難免感到擔憂，但國人在看斷交時的情況經常是我國政府準備進行與歐美國家進行往來時發生的，且中國官媒往往都會先於我國政府發表台灣與他國但斷交的事件，就像是早已計畫好的一樣，如此可推測出斷交的發生可能是中國為打壓台灣與國際往來所做出的舉動，而台灣與中國的影響力的差距是極為龐大的，因此中國可透過巨資來「購買」邦交國，而政府雖然須負起斷交的責任，但是國人須認清誰才是使邦交國與台灣斷交的元凶，而不是一味的指責政府，甚至是發表利於中國的言論。而國際社會亦須認知，中國為達成目的不惜提供眾多承諾，中國在達成建交的目的後，所做的承諾往往部會兌現，且中國所提供的資金，反倒使受援的國家陷入巨大負債的困境。

因此在外交上台灣須以實質外交為主，法定外交為輔的策略，以加強歐美日等國的往來，並穩固現有的邦交國，而國人與國際社會應認清中國於外交行用的伎倆，且勿使自身陷入不利的局面。

（公務員）

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