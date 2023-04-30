自由開講》雙北市長不懂先造謠？「警察軍事化」根本就是假議題！

陳啟濃

針對保二大隊的訓練被批評為是「警察軍事化」，新北市長侯友宜表達堅決反對警察接受軍事化訓練，台北市長蔣萬安也認為警察的工作是維護治安，認為警察不該接受這樣的訓練，會增加警察的勤務負擔。

台北市長蔣萬安（左）及新北市長侯友宜（右）。（報社合成／資料照）

侯友宜是警察出身更擔任過警政署長、警大校長，對於警察的訓練過程應該最了解。警專學生要接受入伍訓，通常到憲兵學校受訓，從來沒有人質疑這是叫做「警察軍事化」。而且警察大學更有公共安全的科系，以後是要進入國安局工作。國家重要政治人物都有編警官隊給予擔任警衛工作。

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如果要把警察跟所謂的軍事訓練或是國防工作給予截然劃分，這是根本不可能的。任何國家警察跟國家安全都具有密切的相關性以及任務責任上的分配，因為公共安全無法跟國家安全脫離，如果警察只是接受軍事訓練讓他們具備未來擔任執勤時需要的技能，這叫「警察國家化」而不是「警察軍事化」。

侯友宜和蔣萬安對於警察的勤務以及目前台灣面臨警察需要協助的任務應該非常清楚，對以前黨國時代警察成為政治工具，擔任政治偵防的歷史也應該了然於胸。警察是受顧於政府擔任維護國家安全與社會秩序的任務，因任務上的需要接受軍事訓練，也是為了保護自己能夠安全達成任務。正確的堅持應該是要讓警察不淪為政治工具進行政治迫害的任務，所以「警察軍事化」根本是假議題的論述。

兩位市長所謂的反對到底以及反對「警察軍事化」根本毫無意義，再說減少警察勤務以及增加他們任務執行上的能力，這兩者都很重要。不該只是片面的討好警察，而讓他們失去了任務執行上維護自己安全所需要接受的訓練。



（曾擔任部隊新訓中心連輔導長）

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