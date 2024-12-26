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名家分享～陳方隅》報復憲法法庭、推翻朝野協商，傅崐萁急向中共證明可主導台灣立院？

還記得嗎，在二月份傅崐萁當上總召之前，他就宣告要讓執政黨做不了事情、找不到人當官，而他在四月會期當中率領一大票立委跑去北京，領了王滬寧的指示，然後開始強硬推動立院職權行使法的修法。
名家分享

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2024/12/26 20:00

◎陳方隅

提醒大家，這波修法（憲訴法，選罷法，財劃法）是一系列的事件延伸，也就是先前藍白強修立院職權行使法失敗、被宣告違憲後，對憲法法庭做出的報復之舉。

名家分享～陳方隅》報復憲法法庭、推翻朝野協商，傅崐萁急向中共證明可主導台灣立院？作者文中附圖為鏡周刊2024.12.21報導。（取自貼文）

而這當中的關鍵人物是傅崐萁。

還記得嗎，在二月份他當上總召之前，他就宣告要讓執政黨做不了事情、找不到人當官，而他在四月會期當中率領一大票立委跑去北京，領了王滬寧的指示，然後開始強硬推動立院職權行使法的修法。（他當時還指示小黨鞭林思銘推出中國那邊交待的什麼旅遊相關法案，完全變成北京的小弟。

而黃國昌又變成了傅崐萁的小弟，買一送一，北京應該是笑到不行）

黃國昌又變成了傅崐萁的小弟，買一送一。（資料照）黃國昌又變成了傅崐萁的小弟，買一送一。（資料照）

在這個法案被宣告違憲之後，他這次又跑去了香港。藍白聯手癱瘓憲法法庭，硬是從中央政府手上每年拿走將近四千億元（原本的版本是六千億）。

其實大半年前藍白開始惡搞立院擴權的時候，我們公民團體就有做一系列的追縱討論。傅崐萁一直以來都是兩岸一家親的樣版人物，花蓮也是引入最多中資、中國遊客的地方，而他自己開的公司，也在中國有超過四百億人民弊的投資案，直接跟地方政府簽約。對，是弊，不是幣，而且是上百億，這些都有新聞媒體報導過。

現在立法院裡面講話最大聲的人，像是陳玉珍、傅崐萁這些人，先不要說他們「得票數」其實超少的這件事好了，他們每個人都跟中國有非常密切的關係。還有像是高金素梅直接講「我們習近平」，陳玉珍在中國講了超多噁心舔共言論，還有最經典的「北京中央」，另外像是這次大砍潛艦預算的黃仁，有幾位一直在關注這些人物的朋友指出，黃仁先前也曾經在當議員的時候就講過很多中國的宣傳用詞。這些人的表現都是有跡可循。

沒想到當年跑去香港晉見中聯辦的人的韓國瑜，那個所有政見都是要往中國開放、往中國做生意的韓國瑜，現在反而變成一個「中道人士」。

中國國民黨整個黨往中共紅統派移動的狀況，實在是台灣民主的危機。

立法院國民黨團總召傅崐萁（右三）等17位藍委，四月底在中國北京人民大會堂西大廳與中國全國政協主席王滬寧（右二）、國台辦主任宋濤會面。 （取自新華網）立法院國民黨團總召傅崐萁（右三）等17位藍委，四月底在中國北京人民大會堂西大廳與中國全國政協主席王滬寧（右二）、國台辦主任宋濤會面。 （取自新華網）

如果我們不談中國因素，實在是沒有辦法解釋，明明擁有人數優勢的藍白，為什麼連基本的程序都不願意遵守？明明你照程序來，每一個法案都可以照樣過關的，為什麼每一個爭議法案連審查都不審查，甚至一直出現表決前都還看不到條文這樣子超離譜的作法？這次還有表決前還在塗塗改改條文的狀況，全天下民主國家沒有人這樣審法案的，這個用一般常識想就知道了，不需要什麼大道理。立法院就是要審法案，你都不審法案，這就直接變成獨裁國家了。

唯有「中國因素」能解釋藍白黨團這樣離譜的行為。

我們現在要對抗的不只是中國國民黨，而是中國共產黨

（作者為東吳大學政治系助理教授）

本文經授權轉載自陳方隅臉書

註︰作者文中附圖為鏡周刊2024.12.21報導。報導出處連結

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