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自由開講》以多數暴力立法自肥 國民黨必遭人民唾棄

2024/12/28 08:30

◎ 莊睿誠

12月20日國民黨和民眾黨仗著人數上的優勢，無視社會及群眾的反感，強行通過「憲法訴訟法」、「選罷法」、「財劃法」三修正案。

藍、白修法提高罷免門檻、實質癱瘓憲法法庭的「憲訴法」及「選罷法」，就是為了剷除擴權、亂政行為的後顧之憂，逃避作為立法委員所應承擔的政治、法律責任的自肥行為。（資料照）藍、白修法提高罷免門檻、實質癱瘓憲法法庭的「憲訴法」及「選罷法」，就是為了剷除擴權、亂政行為的後顧之憂，逃避作為立法委員所應承擔的政治、法律責任的自肥行為。（資料照）

幾個月前，藍、白的國會擴權法案被憲法法庭判決違憲、人民也號召罷免擴權立委，而這次藍、白修法提高罷免門檻、實質癱瘓憲法法庭的「憲訴法」及「選罷法」，就是為了剷除擴權、亂政行為的後顧之憂，逃避作為立法委員所應承擔的政治、法律責任的自肥行為。

如同半年前的國會擴權法案，藍、白不但沒收討論與協商，「選罷法」在內政委員會排審時，國民黨甚至以保鮮膜封住會議室大門，他黨立委不得其門而入，出現七人開會、一分鐘審查完畢的荒謬現象。

試問，國民黨在修法中認為憲法法庭應設定最低出席人數（9人），是否也應以相同標準檢視自己的立法程序？

面對這種涉及人民基本權利的重大法案，國民黨卻不願意使用記名表決，改以不記名也較不嚴謹的舉手表決。而國民黨認為民眾罷免連署應附身分證才具效力，但卻又為何拒絕在立法時記名表決？是害怕自肥、侵害人民權利的行為留下檔案紀錄？還是連自己也看不起自己的這種行為？

國民黨，你們仗著多數暴力的自肥立法，必定遭到人民唾棄！勇敢有智慧的臺灣人，讓我們一起站出來，用行動捍衛我們的民主自由！

（作者為台灣基進青年部成員、學生）

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