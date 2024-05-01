自由開講》大陸五一禁令 忽視學生人權

◎宗介

五一勞動節是中國大陸的主要節日之一，應該是民眾享受休閒和旅遊的時刻，然而許多大專院校卻發布禁令，禁止學生在假期組團外出旅遊，引發網民激烈反應，微博網友更直接批評這種教育管理方式，認為更適合托兒所而非高等教育機構，亦揭露中國大陸缺乏自由的嚴重問題。

五一勞動節是中國大陸的主要節日之一，應該是民眾享受休閒和旅遊的時刻，然而許多大專院校卻發布禁令，禁止學生在假期組團外出旅遊，引發網民激烈反應。（歐新社）

各地大專院校以「安全」為由，禁止學生組團旅遊，蘭州交通大學禁止學生自行組織租車外出或團體旅遊；江蘇師範大學外國語學院全面限制學生組織外出活動；成都理工大學機電工程學院要求學生外出或回家須向班主任請假。這些措施看似是為學生安全，實際上是對學生行為的過度管控，侵犯他們的基本人身自由。

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這種「一刀切」的管理方式反映中國當局及政府機構對自由和權利的控制權，即便教育學者和法律專家強調，學生已經是成年人，應該擁有更多的自主空間和獨立人格，然而各地大專院校卻忽視這些意見，僅僅是為避免承擔學生在假期出遊風險，而採取這種極端措施。

大專院校無權禁止學生自行組團外出旅遊，這種行為明顯涉及人身自由，本應由國家法律阻止這種情況的發生，但中國體制不僅無法保障民眾自由，反而帶頭侵害，且這個問題在中國已存在多年。

因此中國的大學生和民眾應呼籲當局及大專院校重新審視管理方式，尊重個人權利，為民眾創造自由和民主的生活環境，唯有如此，中國才能真正邁向現代化和人權保障的道路，學生才能在更開放的環境中成長。

（研究生）

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