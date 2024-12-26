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自由開講》誰在乎全紅嬋來不來？

2024/12/26 09:30

◎李欣芬

前總統馬英九日前再次率領「大九學堂」的學員前往中國參訪，這是他自以為是的責任；猶記得兩週前中生團來台參訪時，因復旦大學女學生宋思瑤一句「中國台北」引發爭議，陸委會進行跨部會審查，對此，馬辦執行長蕭旭岑遺憾表示，本來明年要邀請大陸奧運金牌泳渡日月潭，現在樊振東、全紅嬋、潘展樂都不能來了。

中國跳水女將全紅嬋本次在巴黎奧運表現傑出，在中國人氣暴漲。（路透）中國跳水女將全紅嬋本次在巴黎奧運表現傑出，在中國人氣暴漲。（路透）

樊振東、全紅嬋在中國人氣極高 台灣人不在乎

據查樊振東（桌球選手）、全紅嬋（跳水選手）、潘展樂（游泳選手）都是中國奪得奧運金牌的運動明星；尤其十七歲的全紅嬋是中國奧運史上最年輕的三金得主，網路談論度極高，然而網路上「誰在乎全紅嬋來不來？」的反感留言，下頭卻有九四六人按讚，可見台灣民意之所在！

非常納悶：依蕭旭岑所言，好像「全紅嬋來不來」很重要似的，其實如要比奧運獎牌數目，馬辦何妨邀請奧運史上最多金傳說，有「飛魚」之稱的美國游泳選手費爾普斯（Michael Phelps），不但話題性十足，並且他的勵志精采度絕對超過全紅嬋的，而費爾也只比卅六歲的馬龍大三歲而已！

台灣人講到棒球眉飛色舞 中國人卻毫無感覺

可看出，雖然蕭旭岑們想以中國的奧運金牌數量來驚羨台灣人，然而台灣人壓根兒不領情，因為台灣人跟中國人大大不同，台灣人講到棒球眉飛色舞，中國人卻毫無感覺！台灣棒球發展了百年，如今世界十二強棒球賽奪冠，凝聚了國家定位與意識！

沒想到開心才沒幾天，就被馬辦統戰團的「盤絲洞」新聞給弄得烏煙瘴氣，還好網路上的轉播，可以隨時重溫開心的時刻，不是嗎？林家正的驚天全壘打、陳傑憲的三分全壘打，以及朱育賢的再見雙殺，讓棒球迷們永遠看不膩！

台灣隊當家捕手林家正，對日冠軍賽敲出陽春砲。（特派記者陳志曲攝）台灣隊當家捕手林家正，對日冠軍賽敲出陽春砲。（特派記者陳志曲攝）

是故，可以得知：台灣人根本不在乎全紅嬋來不來，真正在乎的，其實就是馬辦們！而蕭旭岑口中叨唸的「全紅蟬不能來了」露了餡，不打自招，已經承認利用運動選手行統戰之實！

（作者為台灣教授協會會員）

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